우진비앤지, 인체원료의약품 '락토바실루스 스포로게네스균 동결건조배양물' 품목허가 획득

동물용의약품 바이오 전문기업 우진비앤지가 식품의약품안전처로부터 인체원료의약품 '락토바실루스 스포로게네스균(Lactobacillus sporogenes)의 동결건조배양물' 품목허가를 획득했다고 23일 밝혔다.

이번 품목은 소화기계 질환에 사용되는 정장제(생균제제) 원료로 활용된다.

락토바실루스 스포로게네스균은 내열성과 내산성이 우수해 장내에서 안정적으로 생존·정착할 수 있는 균주로, 장내 미생물 균형을 개선해 소화기 건강 유지 및 설사 완화, 장내 환경 개선 등에 도움을 준다.

우진비앤지가 이번 품목허가를 획득해 현재 국내에는 2개 업체만이 동일 균주 기반 원료의약품에 대한 제조 허가를 보유하고 있으며, 그동안 주로 해외 수입에 의존하던 원료를 국산화함으로써 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 동시에 확보하게 됐다.

특히 국내 동일 균주 원료 시장은 약 30억원 규모로 추정되며, 향후 수입 대체 효과와 함께 국내 제약사의 안정적인 원료 확보를 위한 수요가 기대된다.

아울러 이번 허가는 우진비앤지의 전문화된 미생물 배양 및 동결건조 기술을 또 한차례 인체용 원료의약품 분야로 확장한 사례이다.





우진비앤지 관계자는 "이번 품목허가는 당사의 미생물 배양 및 제제화 기술력이 인체 원료 분야에서도 경쟁력을 인정받은 사례"라며 "향후 지속적인 연구개발과 품질 고도화를 통해 국내외 제약사와의 협력 기반을 확대하겠다"고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

