[기자수첩]자본은 남고, 영화는 사라진다

CGV 명동역 씨네라이브러리 폐점

20년간 쌓아온 관객의 시간과 추억 사라져

다양성이 숨 쉬는 제도적 틀 재건해야

CGV 명동역 씨네라이브러리가 곧 문을 닫는다. 경영난이 이유다. 독립·예술영화를 상영하는 서울의 몇 안 되는 공간이었기에, 영화 애호가들은 아쉬움을 드러낸다.

CGV는 독립·예술영화 전용관(아트하우스)을 동대문으로 옮기고, 북카페에 전시된 영화 서적 8000권을 영상자료원이 보존한다고 한다. 하지만 20년간 쌓아온 관객의 시간과 추억까지 옮길 수는 없다.

이번 폐점은 한국 영화 시장에서 독립·예술영화의 설 자리가 좁아졌음을 보여준다. CGV는 2019년까지 아트하우스를 점진적으로 늘려왔으나 이제는 스무 관이 채 안 된다. 명동역 씨네라이브러리는 그 거점이었다.

2010년대 멀티플렉스의 공격적 확장으로 영화는 일상이 되었지만, 역설적으로 스크린에 걸리는 작품은 획일화됐다. 개봉 첫 주 성적이 모든 것을 결정하고, 독립·예술영화는 새벽 시간대에 배치됐다가 조용히 사라진다. 영화제 수상작이라 해도 다르지 않다.

명동역 씨네라이브러리는 도서 전시, 관객과의 대화 등 다양한 실험으로 '영화를 문화로 만드는 시도'를 이어왔다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 관객은 급감했다. 임대료를 감당하기 어려울 만큼 경영난에 시달려 폐점 수순을 밟는다.

CGV의 아트하우스 이전과 서적 보존은 균형을 지키려는 최소한의 노력으로 읽힌다. 다만 이 조치가 단순한 이전에 그치고 상업영화 위주의 편성이 이어진다면, 영화 생태계의 구조적 문제는 계속될 수밖에 없다.

영화는 단순한 상품이 아니라 문화다. 획일화된 영화만 소비하는 사회는 결국 획일화된 사고로 이어진다. 문화의 다양성이 사라지면 그 사회의 창의력도 함께 쇠퇴한다.

프랑스는 국립영화센터(CNC)를 통해 예술영화관을 직접 지원하고, 상업영화 수익 일부를 독립·예술영화에 재투자하는 구조를 갖췄다. 일본 역시 일부 지역에서 미니시어터 지원 제도를 운영한다. 한국도 이러한 제도를 참고해 독립영화 의무 상영제 도입이나 공공 영화관 확대를 검토해야 한다.





효율만 추구하는 사회에서 창조적 문화가 살아남을 수 있을까. 정책의 지원도, 시민의 관심도 없다면 다음은 어디일까. 지금 필요한 건 공간의 복원이 아니라 구조의 재설계다. 시장의 효율 속에서도 다양성이 숨 쉬는 제도적 틀을 만드는 것, 그것이 다음 세대를 위한 진짜 투자다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

