보유세 연일 논란…與 이견 나오자 野 공세

10·15 부동산 대책 이후 보유세 연일 이슈
與 의원 "개편 필요하나 부동산 대책은 아냐"
진성준 등 與 이견에 野 공세 용도로 활용
10·15 부동산 대책 발표 이후 추가 세제 방안으로 떠오르는 보유세 개편과 관련해 여당 내부 이견이 이어지는 등 논란이 가라앉지 않고 있다.
23일 민주당 주택시장 안정화 태스크포스(TF) 소속 한 의원은 아시아경제와의 통화에서 부동산 보유세와 관련해 "시대 흐름에 맞게끔 개편할 필요는 있다"면서도 "다만 부동산 대책으로 보는 것은 어려울 것 같다"고 밝혔다.
TF 소속 복기왕 의원도 이날 YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연해 "(부동산 정책은) 세제라는 덫에 걸리지 않고 확실한 공급 정책을 하는 게 목표"라면서도 "그럼에도 불구하고 금융정책, 부동산 공급정책을 강조하면서도 "금융정책, 세제가 (시장에) 미치는 영향은 클 것이라고 생각한다"고 것"이라고 했다. 복 의원은 각각 5억짜리 아파트 10채와 50억짜리 아파트 한 채 보유자의 사례를 들면서 "두 사례의 세금을 비교해볼 때 5억짜리 (보유자)가 "5억짜리 (보유자의 세금이) 비교가 안 될 정도로 많다"며 "이것이 공정한가에 대한 의문도 있다"고 했다.
TF 소속 이 의원도 "집 숫자를 가지고 (세금 부과를) 하는데 가액을 가지고 하는 것이 맞다고 본다"면서도 "(보유세를) 손대긴 해야 하지만 부동산 대책으로 다루는 것은 이미 여러 번 해봤기 때문에 성공적이지 못할 것으로 본다"고 재차 강조했다.
여당 지도부는 부동산 대책으로 보유세 문제가 거론되는 것에 관해 선을 긋고 있지만, 당 안팎에서 이견은 이어지고 있다. 진성준 의원은 22일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 나와 "(10·15 대책에) 보유세가 들어갔다면 오히려 더 확실한 효과를 거둘 수 있지 않을까 생각한다"고 했다. 다만 진 의원도 "정무적인 부담이 있는 사안이라 당과 정부는 신중한 것 같다"고 덧붙였다.
지금 뜨는 뉴스
한편 국민의힘은 부동산 문제로 민심이 술렁이는 것을 주목하며 대여 공세의 용도로 활용하고 있다. 진 의원의 보유세 언급 내용을 영상으로 내보내면서 이날 당 최고위원회를 시작했다. 장동혁 국민의힘 대표는 "보유세 인상으로 집 가진 국민은 세금 폭탄을, 집 없는 국민은 세금만큼 폭등한 전·월세 가격 폭탄을 맞을 것"이라고 주장했다.
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>