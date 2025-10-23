이 대통령 "관세협상 시간 더 걸릴 것, 미국 합리성 믿는다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, CNN 인터뷰 23일 공개

김정은에게 "대화가 문제 해결 첫 걸음"

이재명 대통령이 22일 용산 대통령실 자유홀에서 CNN과 인터뷰를 하고 있다. 사진=대통령실

이재명 대통령이 23일 공개된 미국 CNN과의 인터뷰에서 한미 관세 협상 문제와 관련해 "시간이 좀 더 걸릴 것이라고 생각한다. 하지만 저는 미국의 합리성을 믿는다"면서 "결국 양국은 합리적인 합의에 도달할 수 있을 것이라고 본다"고 밝혔다.

이 대통령은 다음 주, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령이 방한하는 자리에서 양국이 관세 협정에 서명할 것인지에 관한 질문을 받고 이렇게 전했다.

주요국과의 관세 협상 문제는 미국 내부에서도 현안 과제다. 트럼프 대통령은 미국의 동맹국들이 미국을 '속이고 있다(ripping off)'고 주장하면서, 관세 협상을 '미국의 수금(payday)'이라고 표현하는 등 자신감을 보였다. 하지만 미국 내부에서는 마피아식 갈취(mafia shakedown)'라며 동맹국을 상대로 한 트럼프 대통령 행보를 우려 섞인 시선으로 바라보고 있다.

이재명 대통령이 22일 용산 대통령실 자유홀에서 CNN과 인터뷰를 하고 있다. 사진=대통령실

이와 관련해 이 대통령은 전체적으로 조심스러운 입장을 견지했다. 한미 관세 협상 문제는 경제적으로 중요한 현안이고, 북미 정상 만남 가능성은 한반도 정세 변화에 있어 주요 변수가 될 수 있어서다. 이 대통령은 "(한미 관세 협상은) 결국 우리는 모두가 납득할 수 있는 합리적인 결과에 도달할 것이라고 믿는다. 왜냐하면 우리는 동맹이며, 서로 상식과 합리성을 공유하고 있기 때문"이라고 말했다.

트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 가능성에 대한 의견도 밝혔다. 이 대통령은 "만약 미국과 북한의 두 정상이 갑자기 만나게 된다면, 그것은 좋은 일이라고 생각한다"고 언급했다. 이 대통령은 "저는 트럼프 대통령이 세계 평화를 이루고자 하는 의지를 갖고 있다고 믿는다"면서 "그렇기 때문에 제가 그에게 평화의 중재자(peacemaker) 역할을 맡아달라고 요청했다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 APEC 정상회의를 계기로 김 위원장과 만나길 희망하고 있다. 대통령실과 정부는 가능성이 작다고 보지만, 깜짝 회동이 이뤄질 가능성도 배제하지 않고 있다. 유엔사가 APEC 기간 공동경비구역(JSA)의 특별 견학을 중단하는 등 북미 정상 회동에 대비하는 조치도 이뤄지고 있다.





이 대통령은 '만약 김 위원장이 지금 이 인터뷰를 듣고 있다면 어떤 메시지를 전하고 싶나'라는 질문에 "상대방과 만나 대화하는 것이 많은 문제를 해결하기 위한 첫걸음이 될 것"이라고 답했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

