김정옥 대구시의원 "청년 노동자, 임금체불·부당해고·폭행·성적피해 시달려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실질적 보호 대책 세워야

5분발언서 노동인권 촉구

대구시의회 김정옥 의원(국민의힘·비례대표)은 23일 제320회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 "청년들이 안전하고 공정한 노동환경 속에서 일할 수 있는 사회를 만들어야 한다"며, 청년 노동인권 보장과 제도적 기반 마련을 강력히 촉구할 예정이다.

김 의원은 "청년들은 노동시장 진입에도 큰 어려움을 겪고 있지만, 진입 이후에도 불안정한 고용과 열악한 노동환경에 처하는 경우가 많다"며, "특히 임금 체불, 부당 해고, 폭언·폭행, 성적 피해 등 기본적인 노동권조차 온전히 보장받지 못하는 사례가 적지 않다"고 지적한다.

김정옥 대구시의원

AD

김 의원은 지난 9월 개최된 청년 노동 권익 간담회에서도 "청년들이 근로계약서 미작성, 근로 시간 및 휴게 시간 미준수, 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 등 부당한 대우를 겪은 적이 있다"고 밝히며, "이는 우리 지역 청년들이 기본적인 노동권조차 보호받지 못하는 현실에 처해 있다는 심각한 경고다. 대구시가 적극적으로 제도적 보호망을 구축해야 한다"고 강조하기로 했다.

이미 서울, 부산 등 다른 지자체들은 대학생·청년을 위한 노동인권 조례를 제정하고, 노동인권 강좌 개설, 찾아가는 상담소 운영, 공모전 개최 등 다양한 사업을 진행중이다.





AD

김정옥 대구시의원은 "대구시도 정기적인 노동 실태조사 실시, 표준계약서 보급, 노동인권 교육 및 홍보 강화, 사업장 컨설팅 확대, 권리침해 신고 창구 단일화 등 실질적 정책을 추진해야 한다"며 "청년 노동인권은 단순한 권리문제가 아니라 지역의 미래 경쟁력과 직결되는 문제이다. 청년들이 존중받는 노동환경이야말로 청년 행복의 출발점이며, 지역 고용의 질 개선과 대구 경제의 지속가능성으로 이어질 것"이라고 강조할 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>