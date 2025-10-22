성남 전통시장 찾은 김혜경 여사에, 주민들 "아이고, 이게 얼마 만이야!"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남 분당 금호행복시장 방문

민생쿠폰 시행 효과에 대해 묻기도

한부모가족복지시설 '새롱이새남이집' 찾아 입소자 의견 경청

김혜경 여사가 22일 경기 성남시 분당구 내 최대 전통시장인 금호행복시장을 방문했다고 전은수 대통령실 부대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다. 시장 상인들과 장을 보러 나온 주민들은 "아이고, 이게 얼마 만이야!", "건강은 괜찮아요?", "건강 잘 챙겨야 해요." 등의 따뜻한 인사로 김 여사를 반갑게 맞았다.

이번 방문에서 김 여사는 30년간 과일가게를 운영해온 금호행복시장 상인회장과 함께 안경점을 찾아 민생회복소비쿠폰 시행 효과에 대해 물었다. 이에 한 안경점 상인은 "형편이 어려워 안경을 바꾸지 못하던 분들이 많이 찾아왔다"며 "민생회복소비쿠폰의 효과가 컸다"고 답했다. 이어 김 여사는 옷가게에 들러 온누리상품권으로 친정어머니께 드릴 바지를 구입하고, 호두과자점에서 한부모가족복지시설에 전달할 간식거리를 직접 구매했다.

시장 방문을 마친 김 여사는 성남시에 위치한 한부모가족복지시설 '새롱이새남이집'을 찾았다. 김 여사는 먼저 관계자들로부터 시설 운영 현황에 대한 설명을 듣고, 한부모가족의 생활 공간을 꼼꼼히 둘러봤다. 또 놀이방을 찾아 아이들에게 호두과자와 음료 등 간식거리를 건네며 반갑게 인사를 나누기도 했다.

이후 진행된 간담회에서 김 여사는 시설 관계자와 입소자들의 의견을 경청했다. 한 미혼모가 "가장으로서 당연히 일을 해야 하는데, 시설에서 독립하게 되면 아이의 갑작스러운 병치레 때 도움을 받을 곳이 없어 힘들다"고 토로하자, 김 여사는 "긴급돌봄제도 등이 실제로 작동할 수 있도록 제도 개선에 관심을 갖고 작은 힘이나마 보태겠다"고 말했다.

또 다른 입소자는 "어린이집에서 가족사진을 찍어오라거나 한부모가정이라서 말이 느린 것 같다'는 말을 들을 때 심리적으로 매우 힘들다"고 호소했다. 이에 김 여사는 "아이를 키우는 일 자체도 어려운데, 그러한 사회적 인식이 더 큰 부담이 된다"며 "가족 형태에 대한 인식 변화가 지속적으로 이뤄져야 될 것 같다"고 눈시울을 붉히기도 했다.





김 여사는 시설을 나서면서 입소자들을 위해 헌신하는 종사자들에게 감사의 뜻을 전하며 "한부모, 1인 가구 등 다양한 가족을 포용하는 '모두를 위한 정부'를 만드는 데 다 함께 힘을 모아달라"고 격려했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

