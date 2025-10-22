영덕 물가자미 축제, '씨푸드 그릴 페스타'로 화려하게 돌아온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 7∼9일, 축산항 일대서 열리는 해양문화축제



경북 영덕군이 산불 피해를 딛고 군민과 관광객이 함께 회복과 재도약의 의미를 나누는 '영덕 물가자미축제'를 다음 달 7일부터 9일까지 축산항 일대에서 개최한다.

올해로 19회째를 맞은 영덕 물가자미 축제는 전통적으로 5월에 개최됐지만, 의성발 경북산불의 피해로 인해 연기됐다.

이에 영덕군은 이번 축제를 단순한 수산물 축제가 아닌, 바다와 사람 그리고 음악이 어우러지는 전국 최초의 '참여형 어촌문화축제'로 기획해 '씨푸드 그릴 페스타(Seafood Grill Festa)'라는 새로운 주제로 전면 리뉴얼하게 됐다.

축제의 핵심은 '씨푸드 그릴존'을 중심으로 한 체험형 구성으로, 지역 자망어선 어민들이 축제 운영에 적극 동참하고, 관광객은 지역 어민이 잡은 신선한 해산물을 바로 즐길 수 있어 영덕 바다의 진짜 맛과 이야기를 생생하게 경험하게 된다.

이와 함께 어촌 플리마켓, 무료 시식 이벤트, SNS 인증행사, 맨손 물고기 잡기 체험 등 모든 세대가 함께할 수 있는 프로그램이 알차게 준비돼 있다.

또 이번 축제는 오후 1시부터 저녁 10시까지 낮과 밤의 두 개 무대가 하나로 연결된 '썬&문 스테이지(SUN&MOON STAGE)'로 펼쳐져 낮에는 군민과 관광객이 함께 즐기는 트로트·초청가수 공연, 축산항 스타K 노래자랑 등의 참여형 이벤트가, 밤에는 지역 청년과 예술가, 그리고 주민이 함께하는 청년 퍼포먼스팀 공연, DJ 파티 등이 이어져 주민과 관광객, 청년과 어르신이 함께 어우러지는 '하나의 무대형 축제'로 이뤄진다.

특히, 이번 축제는 지역 주민이 직접 참여하고 만드는 축제라는 점에서도 의미가 크다. 지역 어민과 청년, 상인들이 자발적으로 참여해 현장 운영, 체험 진행, 공연 무대 등에 함께해 지역공동체의 축제로 확장했다는 평가다.





영덕 물가자미 축제 준비위원회의 정창기 위원장은 "올해 물가자미축제는 단순한 수산물 판매행사가 아닌 지역 어민과 관광객, 그리고 군민과 청년들이 함께 만들어가는 살아있는 어촌문화축제"라며, "전국 최초로 시도되는 '씨푸드 그릴 페스타'의 성공을 통해 영덕의 바다와 뛰어난 특산물을 전국에 알려 지역경제에도 이바지하겠다"라고 말했다.

제19회 영덕 물가자미 축제 포스터.

