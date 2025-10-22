진주시, '하모어린이병원' 현판식 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일부터 야간·휴일 진료 시작

소아 진료 공백 해소



경남 진주시는 야간 및 휴일 시간대 소아 진료 공백을 해소하기 위해 '진주 고려병원'을 '진주 하모어린이병원' 운영기관으로 선정하고 현판식을 가졌다고 22일 밝혔다.

이날 현판식에는 조규일 진주시장, 문용규 진주고려병원 이사장, 문병욱 진주고려병원장을 비롯한 관계자 등이 참석해 현판식과 함께 '진주 하모어린이병원'의 운영 취지와 향후 추진 방향을 공유했다.

진주시 ‘하모어린이병원’ 현판식 사진.

'진주 고려병원'은 '진주 하모어린이병원'으로 지정 승인돼 20일부터 본격 진료에 들어갔으며, 평일 야간(월∼금 오후 6시∼오후 11시)과 주말·공휴일 낮(오전 10시∼오후 6시)에 진료를 제공한다.

이번 하 모 어린이병원 운영을 통해 어린이들의 의료공백을 최소화하는 한편 소아 경증환자들이 응급실을 이용하지 않고도 신속하고 적절한 진료를 받을 수 있게 돼 응급실 이용으로 인한 시민 불편과 의료비 부담을 줄이고, 응급실 과밀화 해소에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

조규일 진주시장은 "아이를 키우는 부모님들이 한밤중과 휴일에도 안심하고 병원을 찾을 수 있도록 하모어린이병원 운영을 위해 많은 준비를 해왔다"며, "야간과 휴일 진료를 시작으로 '아이 키우기 좋은 도시, 진주' 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





문용규 진주고려병원 이사장은 "우리 병원은 필요시 타과 협진도 가능하여 경증인 소아·청소년에게 보다 체계적이고 전문적인 의료서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"며 "응급실이 아닌 일반 진료 환경에서 아이와 부모 모두가 안심할 수 있도록, 더 따듯하고 세심한 진료를 통해 지역 아동의 건강을 지켜가겠다"고 말했다.





