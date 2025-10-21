광은, 대한항공 SKY PASS 카드 5종 신규 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행은 최근 대한항공·비씨카드와의 제휴를 통해 개인회원·기업회원 대상 카드사용에 따른 대한항공 마일리지 적립과 일상생활에서의 혜택 등이 탑재된 '대한항공 SKYPASS카드' 5종을 출시했다고 21일 밝혔다.

광주은행은 그동안 아시아나항공 제휴카드만 발행해 왔었는데, 대한항공과 아시아나항공이 한 가족이 되는 기회를 맞아 지난 5월부터 기존 아시아나클럽 제휴카드에 대해 신규·갱신 중단 조치를 한 바 있다. 이에 대한 후속 조치로 은행 창립 이래 최초로 대한항공 제휴카드를 출시했다.

이번 대한항공 제휴카드는 개인회원을 대상으로 한 ▲대한항공SKYPASS카드(일반형) ▲대한항공SKYPASS카드(플래티늄형) ▲대한항공SKYPASS체크카드 3종과 기업회원을 대상으로 한 ▲대한항공SKYPASS기업플래티늄카드(개인사업자) ▲대한항공SKYPASS기업플래티늄카드(법인사업자) 2종으로 총 5종의 신상품을 구성했다.

'대한항공SKYPASS카드'의 마일리지 적립 기준은 개인회원(개인사업자 포함)과 기업회원으로 나뉘며, 전월 실적 조건 없이 결제 금액에 따른 마일리지 적립 혜택을 제공한다는 점이 큰 특징이다.

개인회원 중 신용카드는 국내외 가맹점 이용액 1,500원당 최대 2마일리지를 적용하며, 상품에 따라 연간 최대 6만마일리지까지 적립되고 연간실적 조건에 부합할 경우 연간보너스 1,000마일리지가 추가로 적립된다. 체크카드는 국내외 가맹점 이용액 2,500원당 최대 1.5마일리지를 적용하며, 연간 최대 2만4,000마일리지까지 적립되고 연간실적 조건에 부합할 경우 연간 보너스 500마일리지가 추가로 적립된다.

기업회원 중 개인사업자용 신용카드는 위 개인회원의 적립기준(연간보너스 포함)과 동일하며, 사업자 지원을 위해 비씨카드의 보험서비스와 투어멤버스 서비스가 추가로 탑재됐다.

반면, 법인사업자용 신용카드는 소기업과 일반 법인사업자로 구분되어 적립된다. 소기업은 국내외 가맹점 이용액 1,500원당 최대 2마일리지를 적용하며, 연간 최대 6만마일리지까지 적립되고, 일반 법인사업자는 3,000원당 1마일리지를 적용하며, 연간 무제한으로 적립된다.





김해출 카드사업부장은 "광주은행이 대한항공 SKYPASS 제휴카드를 출시하는 것은 이번이 처음이다. 해외여행과 글로벌 비즈니스 수요가 많은 만큼 개인과 기업을 위한 상품을 동시에 출시했다"며 "현재 아시아나항공 아시아나클럽 제휴카드를 사용하시는 고객과 대한항공을 주로 이용하고 계시는 고객님들께 동 상품으로 추천한다"고 말했다.





