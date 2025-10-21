영주시, ‘경북한우경진대회’ 성황… 도내 18개 시·군 77두 출품

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한우 품종개량과 축산농가 교류의 장

경북 영주시는 지난 21일 문정둔치 일대에서 '2025 경북한우경진대회'를 개최했다.

이 대회는 경북도와 영주시가 공동 주최하고 전국한우협회 경북도지회와 농협경제지주 경북본부가 주관했다.

우량 한우를 선발해 품종 개량을 촉진하고, 축산농가 간 화합과 기술 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

도내 18개 시·군에서 총 77두의 한우가 출품돼, 5개 부문별로 최고의 한우를 선발했다. 우수한 성적을 거둔 농가와 시·군에는 상장과 상금이 수여됐다.

또 행사장에서는 축산 기자재 전시, 초청가수 공연, 축산인 한마음 행사 등 다채로운 부대행사가 함께 열려 축제 분위기를 더했다.

참석자들은 "한우의 우수성을 한눈에 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 호응을 보였다.





유정근 영주시장 권한대행은 "이번 대회를 통해 한우 개량의 성과를 점검하고 발전 방향을 모색해 지역 한우산업이 한층 더 성장할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

영주시 ‘경북한우경진대회’에서 평가를 진행하고 있다. 영주시 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

