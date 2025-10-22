본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[걸으며 서울을 생각하다]서울의 집값, 꿈을 가로막다

입력2025.10.22 13:59

시계아이콘02분 53초 소요
언어변환 뉴스듣기

'성공의 상징' 아파트값 고공행진
부동산 중심 자산구조 상승 부추겨
결혼·육아기 청년 주거 마련 난관
젊은 세대도 진입 가능한 시장을

[걸으며 서울을 생각하다]서울의 집값, 꿈을 가로막다
AD

지난 9월 말, 필라델피아에 다녀왔다. 가는 길에 창문 밖으로 뉴욕 맨해튼 빌딩 숲이 지나갔다. 여러 번 다녀서 익숙하지만, 이번에는 들르지 못했다. 필라델피아에는 기차로 75분 후에 도착했다. 뉴욕에 들르지 못한 이유는 하나다. 하룻밤 숙박비가 최소 400달러라 그랬다. 너무 비쌌다. 그 값이면 필라델피아에 2박을 머물 수 있다. 다른 물가 역시 훨씬 싸다. 그러면서도 볼거리도 많고 역사적 경관도 잘 관리되어 있고 산책하기에도 좋다.


필라델피아에 머물며 그곳 주민들과 오가며 이야기를 나눴다. 뉴욕 이야기가 빠지지 않았다. 뉴욕에서 필라델피아로 이사 온 사람들이 많은데, 저렴한 생활비가 이유라고들 했다. 특히 집값에서 차이가 크다고들 했다. 자세히 들어보니 그 격차는 충격적이었다. 아파트 평균 임대료는 거의 반값, 주택 매매가는 5분의 1수준이었다. 필라델피아 주택가를 거닐다 보면 아이와 함께 다니는 가족을 자주 보게 된다. 학교도 많았다. 도시 공간 속에 어린아이를 둔 젊은 가족이 많이 살고 있다는 점이 인상적이었다.


뉴욕과 필라델피아의 사례를 서울과 어떻게 연관 지어 볼 수 있을까. 이 두 도시는 수도가 아니며, 서울만큼 압도적 영향력이 있지 않다. 역사적 배경은 더 말할 나위도 없다. 그렇지만 2025년 10월 현재, 뉴욕과 필라델피아의 물가 문제는 서울의 고질적인 문제 중 하나인 주거비와 가족을 꾸리기 시작하는 30대 거주 문제와 비슷한 지점이 있다. 크게 놓고 보면 서울의 주거비를 부담할 수 있는 능력의 유무는 오늘날은 물론 앞으로도 서울이 살기 좋은 도시가 될 수 있느냐를 가르는 직접적 이유가 된다.


20대에게 서울은 세계 여느 도시와 견주어 상대적으로 비싸지 않다. 작고 오래된 원룸이나 고시원 등이 많지만 월세 수준만 놓고 보면 비교적 저렴한 편에 속하고, 대중교통과 치안이 매우 좋아서 어느 동네에 살아도 크게 차이가 없다. 전통적으로 대학생이 많고 지역에서 올라온 젊은 직장인도 많아서 20대가 비교적 편하게 살 수 있는 도시다. 언론과 소셜미디어 등에 자주 등장하는 이른바 핫플레이스의 주 고객층이 20대인 것도 이런 배경과 무관하지 않다.


[걸으며 서울을 생각하다]서울의 집값, 꿈을 가로막다 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 모습. 연합뉴스


30대가 되면 보통 결혼도 하고 아이를 키우게 된다. 더 원룸에 살 수 없다. 큰집이 필요하다. 여기에서 선택의 범위에 한계가 등장한다. 대체로 저렴한 집들은 오늘날 기준으로 볼 때 편안하게 가족을 꾸리기에 한계가 있다. 당분간은 견딜 수 있지만 거의 모든 30~40대 젊은 가족들의 꿈은 더 넓고 살기 편한 아파트로 향한다. 아파트에 대한 심리적 기대, 이른바 '성공한 가족'이라는 사회적 이미지로 인해 아파트에 대한 수요는 줄어들지 않는다.


그런데 그 아파트가 너무 비싸다. 꿈을 이루기가 절대 쉽지 않다. 주거비 부담 능력 파악을 위해 자주 인용하는 통계는 연소득대비주택가격비율(PIR)이다. 주택 구입을 위해 몇 년 치 연봉이 필요한가 하는 비율이다. 세계 여러 도시와 비교하면 서울의 주거비 부담 능력 문제가 얼마나 심각한지 알 수 있다. 2024년 기준으로 서울은 13년이다. 13년 동안 번 돈을 한 푼도 쓰지 않고 모아야 아파트를 살 수 있다. 비싸기로 악명 높은 뉴욕은 10년이다. 필라델피아는 약 4년이다.


정확한 비교라고 할 수는 없지만, 각 도시 한복판 주택가의 일반적인 크기, 즉 방 세 개를 갖춘 아파트 가격 비교는 흥미롭다. 서울 종로구 교남동의 아파트값은 25억 내외다. 뉴욕 맨해튼 어퍼이스트사이드에는 비슷한 가격인 200만 달러짜리 집이 꽤 있다. 필라델피아센터시티에는 그 가격대 이하의 집도 많다. 집값은 비슷하지만, 2024년 서울 가구당 평균 연봉이 낮아서 부담은 훨씬 크다.


50~60대는 오랫동안 일을 해와서 재산도 꽤 축적했고, 자녀 양육도 거의 끝나 부담이 줄어들게 마련이다. 서울, 뉴욕, 필라델피아의 사정이 거의 다 비슷하다. 하지만 한국인들은 전 재산에서 주택 비율이 훨씬 높다. 아파트는 주거 수단이면서 동시에 투자수단이기도 하다. 그 때문에 부동산가격 상승은 경제에 더욱 영향을 미친다. 대부분 부동산값이 오르길 기대하거나 최소한 유지하기를 바란다.


이 문제를 해결하지 않으면 주거비 부담은 상승할 수밖에 없는 구조다. 해법이 있을까? 경제 이론에 따라 주택 공급을 통해 가격 상승을 멈추는 방법이 먼저 떠오른다. 그렇지만 수요가 많으면 공급은 별 효과가 없다. 뉴욕이 바로 그렇다. 2010년대부터 맨해튼 중심으로 아파트를 계속 지었지만, 부유층을 위한 고급 아파트 비중이 높아 일반 뉴욕 시민들을 위한 시장에 별로 도움이 되지 않았다.


필라델피아는 일반 시민이 살 수 있는 집 중심으로 공급이 이루어지고 있다. 뉴욕처럼 국제적으로 유명하고 세계부유층에 매력적인 도시가 아니라서 그런지 부동산 시장은 일반인 중심으로 형성된다. 경제성장률이 높지도 않아 인구가 많이 늘어나는 편도 아니다. 따라서 부동산 시장은 일반인을 위해 형성되어 있다.


필라델피아에는 간과할 수 없는 중요한 장점이 있다. 1950년대부터 이루어진 도시 재생 사업이 역사 보존과 소규모 신축을 동시에 추진하는 방향으로 이어졌다. 오래된 집은 보존하되 상태가 좋지 않은 집은 철거하고 신축하면서 시내 한복판에 독특한 도시 경관이 만들어졌다. 뉴욕과 달리 큰 아파트보다 연립 주택이 많아서 가능했다. 물론 큰 대지에 고층 아파트를 짓기도 했다. 결과적으로 20대 임대주택부터 가족을 만들기 시작한 30대, 고령층까지 각자 능력에 맞는 집을 공급할 수 있게 되었다.


가족을 꾸릴 편안한 아파트에 대한 꿈을 많은 이가 품고 있지만 젊은 세대가 지닌 경제적 능력을 넘어서는 것이 오늘날 서울의 현실이다. 아파트를 많이 짓는다고 해결되는 일도 아니며, 젊은 세대의 생각과 기대를 바꾸기도 쉽지 않다. 해법은 비싼 아파트가 아닌 가족과 편안하게 살 수 있는 신축주택의 공급이다. 서울에는 그런 시장도 거의 없고, 그럴 만한 집도 적다. 서울에서 가족을 꾸리고 싶은 젊은 세대들은 이러한 경제적 부담으로 '자신감'을 잃어가고 있다. 서울의 미래가 될 이들에게 희망을 줄 수 있는 주택정책 마련이 절실하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

로버트 파우저 전 서울대 교수




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

이슈
금융현미경
  • 25.10.2206:10
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다

    #대기업에 다니는 직장인 이정훈(37·가명)씨는 최근 2금융권 주택담보대출을 알아보고 있다. 지난 12일 서울 강서구 소재 아파트를 계약한 이씨는 10·15 대책 전에 막차를 탔지만, 1금융권에서는 대출난민 처지다. 이씨는 "대출상담사가 보험사 주담대를 권유했다"며 "2금융권도 언제 막힐지 모르니 일단 될 때 받아야 하나 고민 중"이라고 말했다. 정부가 연달아 대출 규제 정책을 펼치면서 연말 대출 한파가 예상된다. 주요 시

  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기