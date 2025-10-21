카카오뱅크, 소상공인 위한 '개인사업자 부동산담보대출' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 한도 10억 원·최저 금리 연 3.776%·최장 대출기간 20년

공동주택·오피스텔·집합상가 등 다양한 부동산 취급



AD

카카오뱅크가 소상공인 고객을 위한 '개인사업자 부동산담보대출'을 출시한다고 21일 밝혔다. 개인사업자 고객이라면 카카오뱅크에서 신용대출, 보증서 대출, 부동산담보대출 등 더욱 다양한 상품을 선택할 수 있게 됐다.

카카오뱅크 개인사업자 부동산담보대출은 최대 10억 원까지 연 3.776%~6.062%(2025년 10월 21일 기준)의 금리로 이용할 수 있다. 사업 운영자금이나 사업장 구입자금 등 용도도 다양하게 선택 가능하다.

대출 기간은 자금 목적에 따라 최장 20년까지 설정할 수 있다. 사업 운영자금은 5년 또는 10년, 사업장 구입자금은 15년 또는 20년 가운데 선택할 수 있다. 상환방식은 원리금 균등분할 또는 원금 균등분할 방식 중에서 설정할 수 있으며, 사업 운영자금 목적의 대출은 선순위 근저당권 등 권리가 이미 설정된 담보라도 후순위 대출 신청이 가능하다. 선순위 대출 종류나 금액에 따라 가능 여부와 한도가 결정된다.

대출 과정도 간편하다. 신청자 정보와 담보 부동산 정보를 입력하면 가조회로 예상 한도와 금리를 빠르게 확인할 수 있으며, 이후 대출 신청을 거쳐 최대 2주 이내 심사를 통해 대출 가능 여부를 안내받을 수 있다.

공동주택, 오피스텔, 집합 상가 등 다양한 담보물이 인정되며, KB 및 AVM 시세로 확인이 어려운 경우 별도의 감정평가를 통해 시세를 산정한다. 카카오뱅크는 '한국감정평가사협회'와 업무협약을 맺고 평가정보 공유 목적의 전산시스템을 연계하는 등 빠르고 정확한 시세 평가를 위한 준비를 마쳤다.

카카오뱅크는 서비스 출시를 기념해 우대금리 혜택 및 지원금 추첨 이벤트를 마련했다. 내년 3월 31일까지 개인사업자 부동산담보대출을 실행하는 고객은 연 0.15%포인트 우대금리 혜택을 받을 수 있다. 또한 오는 11월 30일까지 개인사업자 부동산담보대출을 받은 고객 100명을 추첨해 1인당 50만 원의 지원금을 지급한다.





AD

카카오뱅크는 "자금 마련에 어려움을 겪는 소상공인 금융지원 확대를 위해 이번 상품을 출시했다"며 "앞으로도 개인사업자 고객의 편의를 높이기 위해 다양한 혁신 금융 서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>