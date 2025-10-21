[특징주]하이딥, 80% 무상감자 결정에↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 오전 9시 40분 기준 코스닥시장에서 하이딥 주가는 전일 종가 대비 27.13% 하락한 368원을 기록하고 있다. 전말 장마감 후 발표한 5대 1 무상감자 결정 때문으로 보인다.

하이딥은 사용자들이 모바일 기기를 유용하게 사용할 수 있도록 UX/UI를 개발하고, 이를 구현하기 위한 핵심적인 하드웨어, 소프트웨어, 반도체 IC, 알고리즘, 센서, 스타일러스(Stylus)를 포함한 토탈 솔루션을 개발하는 팹리스 회사다. 스마트폰, 스마트워치, 태블릿, 노트북 등 약 18억대의 글로벌 모바일 기기에 적용되는 차세대 터치 솔루션과 혁신적인 스타일러스 솔루션 개발과 양산을 위해 집중하고 있다.

하이딥은 올해 상반기 기준 매출 13.6억원, 반기 순손실 45.6억원을 기록했다. 손실 가운데 7.6억원은 현금 유출입이 없는 주식보상비용이었다. 2분기에 전환사채 100억원을 발행해 자금을 조달하기도 했다.





하이딥은 20일 장마감 이후 결손금 보전 및 재무구조 개선을 위해 보통주를 5대1 비율로 무상감자하기로 결정했다고 공시했다. 이에 따라 보통주 발행주식총수는 기존 1억5478만3114주에서 3095만6622주로, 자본금은 154억7831만원에서 30억9566만원으로 각각 줄어든다. 감자기준일은 12월18일이며, 신주상장 예정일은 내년 1월15일이다.





