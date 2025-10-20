삼성 엑시노스, 갤S26 전모델 탑재 확정…애플칩 AI 성능 6배↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자가 다음 달 자체 모바일 애플리케이션 프로세스(AP) '엑시노스 2600'의 양산 공급을 시작하고 갤럭시S26 시리즈에 이를 탑재한다. 엑시노스 2600은 아이폰 17시리즈 탑재 AP보다 인공지능(AI) 구현 능력이 6배 이상 높은 것으로 측정됐다.

20일 업계에 따르면 삼성전자 시스템LSI사업부는 엑시노스 2600 개발을 마무리하고 삼성의 갤럭시S26 시리즈에 이를 탑재하기 위해 11월 양산공급을 시작한다.

엑시노스는 삼성전자 반도체 사업을 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문의 시스템LSI사업부가 설계하고 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부가 양산하는 자체 모바일 AP다.

삼성전자 내부 시험 결과 엑시노스 2600은 애플 자체 모바일 AP인 A19 프로 대비 대규모언어모델(LLM) 등 생성형 AI에 중요한 신경망처리장치(NPU) 성능이 6배 이상 높은 것으로 전해졌다.

엑시노스 2600은 A19 프로 대비 중앙처리장치(CPU) 멀티코어 성능은 15%, GPU 성능은 일부 벤치마크에서 최대 75% 우수했다.

동영상 재생, 게임 등 멀티미디어 재생 성능은 A19 프로뿐만 아니라 퀄컴의 스냅드래곤8 엘리트 5세대보다도 좋은 것으로 나타났다. 엑시노스 2600은 스냅드래곤8 엘리트 5세대보다 NPU 성능은 30%, GPU 성능은 최대 29% 높았다.





일각에서는 갤럭시S26 시리즈의 최상위 모델인 울트라 모델에도 엑시노스 2600이 탑재될 것으로 전망하고 있다. 만약 이 경우 갤럭시S 시리즈에는 4년 만에 최상위 모델에 엑시노스 칩이 탑재되는 것이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

