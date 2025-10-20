[2025 국감] 최민호 "수계관리, 세종시장에게 맡겼으면 좋겠다" 주장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

야당 의원들 '세종보 재가동' 필요성 지적

여당 의원은 "세종보 해체해야"

20일 진행된 세종시 행정집행부 국정감사에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. / 연합뉴스

AD

세종시 국정감사에서 그간 이슈 중 하나인 세종보 재가동에 대해 언급됐다.

세종보 재가동을 주장한 야당 의원들을 중심으로 국가 물관리 정책이 이념·진영논리에 빠져선 안 된다는 지적이 나와서다.

세종보 재가동 필요성을 묻는 야당 의원들 질문에 최 시장은 "노무현 전 대통령 시절 세종시 건설을 구상하면서 세종보가 설치된 사실을 설명하며 이명박 정부 시절 추진된 4대강 사업과는 무관하다"고 주장했다.

그러면서 문재인 정부 시절 결정된 세종보 해체, 윤석열 정부의 세종보 재가동 결정, 현 정부의 세종보 재자연화 방침 등을 설명하며 정권마다 정책이 바뀌는 데 문제가 있다고 했다.

최 시장은 세종보 가동이 지연되면서 주변 농업용수 확보에 어려움이 초래되고 있다고 설명하기도 했다.

이에 대해 이달희 국민의힘 의원은 "정권, 이념, 진영에 따라 물관리 정책이 추진되면 물이 꼭 필요한 세종시민들만 희생된다"고 지적했다. 같은 당 이성권 의원은 "4대강 사업은 어떤 관점, 어떤 철학에서 바라보는가에 따라 논쟁이 분명 존재하지만, 세종보의 경우에는 이런 갈등을 겪을 이유가 없다고 생각한다"며 "노무현 전 대통령 시절 그런 목적으로 시작했지만 문재인 정부 들어 그걸 전면적으로 다 바꾸게 됐다. 가장 큰 피해는 세종시민들이 보고 있다"고 꼬집었다.

이에 최 시장은 "하천 관리 사무가 지방 이익과 직접 결부되기 때문에 지방정부 권한으로 이양했으면 좋겠다"며 "적어도 세종시를 지나는 수계관리는 세종시장에게 맡겼으면 좋겠다는 생각이 있다"고 말했다.

여당에선 충북 청주를 지역구로 둔 이광희 의원만 세종보에 물을 가두지 않더라도 자신의 지역구인 청주 서원구 현도면 일대 농업·공업지역에만 타격이 갈 뿐 세종시는 타격을 받지 않는다고 주장했다.

이 의원은 "금강은 미호강의 충분한 물과 대청댐을 활용하면 충분히 흐를 수 있다. 가뭄이 든 사례가 있냐"며 "세종보는 이미 국가기관이 경제성, 환경성, 안전성 측면에서 철거하는 것이 가장 합리적이라는 판단을 내린 것"이라고 말했다.





AD

최 시장은 "세종에도 많은 분이 농사를 짓고 있다"며 "금강에 가뭄이 들지 않는다고 어떻게 담보할 수 있냐"고 이 의원 주장에 의문을 제기했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>