"돈 모아 집값 안정되면 집 사라" 이상경 국토차관 발언 '입길'

"노·도·강 실수요자에겐 타격, 양해 부탁"

"집값 안정되면 사라" 취지발언에 누리꾼 반발

이상경 국토교통부 제1차관이 부동산 관련 유튜브 채널에 출연해 '10·15 부동산 대책'을 해설하던 중 내놓은 발언이 논란을 빚고 있다.

이상경 국토교통부 제1차관이 부동산 유튜브 채널 '부읽남TV'에 출연해 발언하고 있는 모습. 부읽남TV 유튜브

이상경 국토부 1차관은 지난 19일 유튜브 채널 '부읽남TV'에 출연해 "정부가 정책을 통해 집값이 안정되면 그때 사면 된다"며 "만약 가격이 유지된다면 그간 소득이 오르고 오른 소득이 쌓인 이후 집을 사면 된다"고 발언했다. 이어 "어차피 기회는 돌아오게 돼 있다"며 규제와 관련해 "민감하게 반응할 필요 없지 않나"고 말했다.

'이번 규제로 적게는 수천만원에서 많게는 수억원의 대출 한도가 줄어들어 현금 많은 사람만 집을 살 수 있다는 불만이 많다'는 진행자의 질문에 이 차관은 "고가주택의 주택담보인정비율(LTV)은 큰 의미가 없다고 생각한다"며 "현금 동원력이 큰 실수요자의 경우 규제와 상관없이 집을 매수할 수 있기 때문"이라고 말했다.

다만 그는 "노·도·강(노원·도봉·강북) 지역에서 오랜 기간 저축과 대출로 내 집 마련을 준비해온 실수요자에게는 타격이 있을 수 있다"며 "정책 입안자로서 이런 분들에게 가혹할 수 있는 부분이지만 (전체적인 시장 안정을 위해) 양해를 부탁드린다"고 말했다.

이어 이 차관은 "당장 몇천만원 혹은 1억~2억원이 부족해 집을 사지 못해 아쉬워하는 분들은 집값이 우상향할 것이라고 보기 때문"이라며 "현시점에서 사려고 하니 스트레스를 받는 것"이라고 말했다.

이 같은 발언이 알려지자 온라인 부동산 커뮤니티 등에는 비판 여론이 확산했다. 영상을 접한 누리꾼들은 "돈 모이는 속도보다 집값이 오르는 속도가 빠르다", "선진국에서도 다 빚내서 산다. 현금으로 집 사는 사람이 얼마나 있느냐", "답답해서 영상 껐다. 현실과 동떨어진 인식" 등의 반응을 보였다.





한편 정부공직자윤리위원회가 공개한 2025년 9월 수시공개자 재산 현황에 따르면 이상경 차관은 56억6291만원의 재산을 신고했다. 특히 그의 배우자는 성남시 분당구 백현동 '판교푸르지오그랑블'(33억5000만원)과 정자동 근린생활시설 임차 보증금 1억원을 보유한 것으로 신고했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

