주진우 "피해자 구출하랬더니 범죄자 데려와…문신 보고 국민들 놀라"

정부, 캄보디아 범죄 단지 구금된 64명 송환

피해자이자 피의자 신분…전국 흩어져 조사

"현지에서 합동 조사 후 순차 송환했어야"

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 2025.10.18 [공동취재] 연합뉴스

캄보디아 범죄 단지에서 송환된 한국인들이 피의자 신분으로 알려진 가운데, 무더기 송환으로 인해 진상규명이 어려워질 것이라는 비판이 야권에서 나왔다. 주진우 국민의힘 의원은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "캄보디아에서 납치된 피해 국민을 구출해 오라고 했더니 범죄로 구금돼 있던 64명을 무더기 송환했다"며 "문신을 보고 국민이 놀랐다"고 말했다.

주 의원은 "캄보디아도 마다할 이유 없는 가장 쉬운 조치"라며 "구금돼 있던 사람 중에선 고문·납치 등 강력 범죄에 깊숙이 관여된 사람도 있다. 국내 송환을 피하려 했다. 64명을 한 번에 무더기로 데려오면 동시에 수사하고 구속할 수 있나"고 지적했다.

그는 "이들이 거짓말하고 서로 책임을 미루면 체포 시한 48시간 내 진상 규명이 쉽지 않다. 극악 범죄자를 구속하지 못하고 풀어주게 될 수도 있다"며 "이재명 정부와 더불어민주당의 보여주기식 범죄자 송환으로 강력범이 단 한 명이라도 석방된다면 국민 안전만 위험에 빠진다. 무슨 일을 이런 식으로 하나"라고 주장했다.

그러면서 "캄보디아에서 구금된 사람은 현지에서 합동 조사하고, 순차 송환했어야 맞다"며 "그래야 캄보디아 범죄 현장도 검증하고 채증할 수 있지 않나. 외국인 범죄자와의 대질도 불가능하다. 외국인 핑계 대면 그뿐"이라고 덧붙였다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 연합뉴스

정부는 18일 캄보디아에서 보이스 피싱 등 범죄에 가담했다가 구금된 한국인 64명을 수갑을 채워 한국으로 송환했다. 이들은 범죄 단지 구금 피해자면서도 한국인을 대상으로 보이스 피싱 등 범죄를 저지른 공범 및 가해자로 전해졌다. 이들 중 59명은 캄보디아 당국의 사기 단지 검거 작전 때 붙잡혔고, 나머지 5명은 스스로 신고해 범죄 단지에서 구출됐다.





이들은 현재 충남경찰청에 45명, 경기북부청에 15명 등 전국 각지로 분산돼 조사받고 있는 것으로 전해졌다. 가장 많은 인원이 이송된 충남경찰청은 19일 수사 대상 중 상당수에 대해 리딩방 사기, 보이스피싱, 노쇼 사기 등 혐의로 구속영장을 신청했다. 서울 서대문경찰서가 수사 중인 1명도 리딩방 사기 통장 명의자로 구속영장이 신청됐다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

