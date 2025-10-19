경기청년 기후특사단, 21일까지 캄보디아서 모두 귀국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아에 파견된 '경기청년 기후특사단' 34명이 오는 21일까지 모두 귀국한다.

경기도는 캄보디아 캄퐁스페우 지역에 파견됐던 경기청년 기후특사단 17명이 17일과 19일 아침 귀국한 데 이어 이날 밤에는 시엠립 지역 파견 단원 10명이, 20일 밤에는 같은 지역에 파견됐던 단원 7명이 순차적으로 귀국길에 오르는 등 21일까지 파견 특사단 전원이 귀국하게 된다고 19일 밝혔다.

파견 특사단은 지난 11일 캄보디아 캄퐁스페우에 17명, 시엠립에 17명이 각각 파견돼 이달 28일까지 나무심기, 환경개선, 환경인식 캠페인 및 문화교류 등 봉사활동을 할 계획이었다.

하지만 최근 캄보디아 내 한국인 대상 범죄가 잇따라 발생하면서 외교부가 캄보디아 일부지역의 여행경보를 상향하고, 김동연 경기도지사가 지난 15일 캄보디아에 파견한 '경기청년 기후특사단'을 조기 귀국 결정을 내림에 따라 귀국조치가 이뤄졌다.

김동연 지사는 불가피하게 당초 18일간 계획되었던 특사단의 캄보디아 활동기간을 단축하긴 하지만 특사단원에게는 불이익이 없어야 한다고 강조하고, 국제협력국에 추가적인 프로그램 마련도 지시했다.





한편 경기도는 이번에 조기 귀국한 기후특사단이 현지 사정에 따라 봉사활동이 중단된 것에 대해 아쉬움을 표하고 있어 추가 프로그램을 마련하는 방안도 검토 중이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

