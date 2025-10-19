‘경북영주 풍기인삼축제’ 개막… 영주 농특산물대축제·풍성한 가을잔치

건강축제 '2025 경북영주 풍기인삼축제'가 '영주장날 농특산물대축제'와 함께 막을 올리며 영주의 가을을 건강하고 풍성하게 물들이고 있다.

영주시 관계자들이 풍기인삼축제 개막퍼포먼스를 펼치고 있다.

AD

올해 축제는 지난 18일부터 26일까지 9일간, 풍기읍 남원천 일원과 인삼문화팝업공원, 부석사 잔디광장에서 다채롭게 열린다.

개막 첫날 개삼터 고유제와 함께 주세붕 풍기군수 행차 재연, 인삼대제 등 전통 행사가 잇따라 진행, 인삼의 고장 풍기의 정체성과 역사적 의미를 되새겼다. 축제장 곳곳에서는 체험행사와 공연, 인삼을 활용한 먹거리 프로그램이 이어지며 초반부터 열기를 더했다.

올해는 '영주장날 농특산물대축제'와 통합 개최돼, 풍기인삼 외에도 영주를 대표하는 농특산물을 한자리에서 만나볼 수 있다. 두 축제가 동시에 열리며 방문객들은 '한 곳에서 두 축제를 즐기는 재미'를 만끽하고 있다.

남원천 둔치에서는 △인삼병주 만들기 △황금인삼을 찾아라 △인삼인절미 떡메치기 등 관광객 참여형 프로그램이 매일 열리고, 풍기인삼으로 달인 홍삼차와 영주한우 등 지역 대표 먹거리도 인기를 끌고 있다.

개막식 축하공연에는 가수 안성훈, 윤태화, 박구윤 등이 무대에 올라 축제의 흥을 한층 끌어올렸다.

축제 기간에는 △덴동어미 화전놀이 △청소년 문화공연 △전국 파워풀댄스 페스티벌 △소백산 영주풍기인삼가요제 등 다양한 장르의 공연이 마련돼 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 '열린 축제'로 꾸며졌다.

함께 열리는 '영주장날 농특산물대축제'에서는 지역 농가가 직접 재배한 신선한 농특산물을 판매하는 '팜팜판매장'과 '농특산물 홍보관'이 운영된다. 또 실시간 홍보영상과 톡톡 인터뷰, 럭키백 증정 등 현장 이벤트가 이어지며 활기를 더하고 있다.

부석사 잔디광장에서도 부석사과를 비롯한 다양한 지역 농특산물이 판매되고, 관광객 참여형 이벤트가 진행돼 연일 발길이 끊이지 않고 있다.





AD

유정근 영주시장 권한대행은 "풍기인삼과 영주 농특산물의 우수성을 국내외에 널리 알리고, 영주가 가진 건강·문화 브랜드 가치를 한층 높이는 축제로 발전시키겠다"며 "시민과 관광객이 함께 어울리는 축제가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>