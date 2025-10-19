강원도, 1500억원 규모 '전략산업 벤처펀드' 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 출자사업 계획 공고

자펀드 운용사 4곳 모집

강원특별자치도(도지사 김진태)와 한국벤처투자(대표이사 이영민)는 지난 15일 '강원 전략산업 벤처펀드 2025년 출자사업 계획'을 공고하고, 총 1500억원 규모의 벤처펀드 조성 사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다. 이번 공고를 통해 자펀드 운용사 4곳을 우선 선정할 예정이다.

AD

'강원 전략산업 벤처펀드'는 올해 2월 중소벤처기업부가 주관한 '지방시대 벤처펀드' 공모사업에 선정된 이후 한국모태펀드 출자금 600억 원을 확보하며 추진 기반을 마련했다.

이어 도와 춘천시, 원주시, 강릉시, 태백시, 삼척시, 홍천군, 횡성군 등 8개 지자체, 그리고 NH농협은행·한국벤처투자가 공동으로 참여해 총 1056억원 규모의 모펀드를 결성했다.

도는 이를 기반으로 한국벤처투자를 통해 2025년부터 2027년까지 3년간 총 12개 이상의 자펀드를 순차적으로 선정하고, 총 1500억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.

조성된 자펀드는 강원 7대 미래산업 분야의 유망 중소·벤처·창업기업을 발굴해 본격적인 투자와 성장을 지원하게 된다.

이번 출자사업에서는 지역에 소재한 운용사, 모태펀드 출자 비율을 낮추거나 지역 투자 비율을 높여 제안하는 운용사에게 가점을 부여함으로써, '지역 중심 투자 생태계' 구축에 속도를 낼 방침이다.

운용사 모집은 11월 5일까지 진행되며, 1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 12월 중 최종 운용사를 선정한다. 세부 내용은 한국벤처투자 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "강원 7대 미래산업을 중심으로 벤처 투자 생태계를 강화하고, 성장 잠재력이 높은 기업들이 지역에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 체계적인 투자 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>