93세 의사, 56세 연하 아내와 득남 "둘째는 딸이었으면"

호주 멜버른에 거주하는 '호주 최고령 아빠'인 존 레빈 박사(93세)가 지난해 시험관 시술로 첫 아들을 얻은 데 이어, 추가 출산에 대한 기대감을 내비치고 있어 화제다. 그는 아들이 성인이 되는 21번째 생일까지 곁에 있겠다는 목표를 세우고 있다.

존 레빈·루 양잉 부부. 인스타그램

존 레빈 박사는 57년간 부부 생활을 이어간 첫 번째 부인 베로니카와 2013년 사별했다. 그사이에 세 자녀를 두었는데, 장남 그렉은 2024년 65세의 나이로 루게릭병으로 사망했다. 현재는 손주 10명과 증손주 1명도 있다.

이후 중국어를 배우던 중 언어학자인 루옌잉 박사와 인연을 맺었고, 두 사람은 2014년 결혼했다. 루 박사와의 나이 차이는 무려 56세로, 주변의 시선도 관심을 집중시켰다. 하지만 두 사람은 나이 차이에 개의치 않고 사랑으로 가족을 꾸려나가고 있다.

지난해 부부는 시험관 시술을 통해 아들 개비를 얻었다. 루 박사는 첫 시도에서 임신에 성공한 것을 "운이 좋았다"고 말했다. 레빈 박사는 "딸도 갖고 싶다"며 두 번째 아이 계획을 공개했고, 루 박사는 "아직 논의 중"이라며 신중한 입장을 유지하고 있다. 코로나19 팬데믹을 겪으면서 출산에 대한 생각이 바뀌었다고 밝힌 루 박사는, "그를 잃게 된다면 그의 일부를 간직하고 싶었다"며 이번 임신이 더 의미 있다고 설명했다.

부부는 가족과 아이에 대한 주변의 시선에 대해 솔직하게 털어놨다. 루 박사는 "처음에는 사람들이 아들을 남편의 손자나 증손자로 오해한다"며 "우리가 직접 설명하면 모두 놀라워한다"고 했다. 하지만 "우리에게 가장 중요한 것은 행복한 선택을 하는 것"이라며 타인의 시선을 신경 쓰지 않는다고 강조했다. 레빈 박사 역시 아들의 21번째 생일까지 건강하게 함께하며 아버지 역할을 완수하겠다는 굳은 의지를 보였다.

건강한 노화를 위해 레빈 박사는 엄격한 자기관리를 실천 중이다. 그는 일주일에 두 차례 헬스장에서 운동하고, 정오 이전에는 아무것도 먹지 않는 간헐적 단식을 실시한다. 또한 채식 위주의 식단을 지키며 술과 담배는 전혀 하지 않는다. 걸어서 출근하며, 주 5일 근무하는 규칙적인 생활도 병행한다. 30년째 성장 호르몬 주사를 맞아오며, 노화 방지를 위해 총력을 기울이고 있다.





하지만 성장 호르몬 주사에 대해서는 의료계에서도 의견이 엇갈린다. 일부 전문가는 미용이나 노화 방지 목적의 성장 호르몬 사용에 대해 심각한 부작용 위험을 경고한다. 반면 레빈 박사는 과거 인터뷰에서 "성장 호르몬이 해롭다는 과학적 근거는 거의 없으며, 나와 내 환자들에게서 부작용 사례를 본 적 없다"고 자신감을 내비쳤다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

