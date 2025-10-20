본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[금통위poll]②금리결정 최대 변수는 '부동산'…"내년 韓 성장률 2%대도 기대"

김혜민기자

입력2025.10.20 06:00

시계아이콘02분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

아시아경제 전문가 15인 설문조사
韓 성장률, 올해와 내년 모두 한은 전망보다 높아
금리 결정 최대 변수는 '수도권 집값·가계부채'
부동산 안정 위해서는 '공급확대 신호 강화'해야
경제 회복엔 '신성장동력 투자' 가장 많아

23일 한국은행의 기준금리 결정을 앞두고 국내 대다수 전문가가 올해와 내년 우리나라 경제성장률을 한은 전망치보다 높게 잡았다. 한미 관세 협상에 따른 하방 위험에도 불구하고 반도체 수출 호조가 저성장을 방어할 것으로 봤다. 경제 저성장 우려가 다소 완화하면서 기준금리 등 통화정책의 무게중심이 금융안정으로 기울 전망이다. 전문가들은 일제히 부동산 집값과 가계부채가 금리 결정의 최대 변수가 될 것으로 예상했다. 부동산 안정을 위해서는 공급확대 신호를 강화해야 한다고 제언했다.


올해 성장률 1%대 대다수 …전문가 90% "내년 1.7% 이상"
[금통위poll]②금리결정 최대 변수는 '부동산'…"내년 韓 성장률 2%대도 기대"
AD

20일 아시아경제가 국내외 경제연구소·증권사·은행·학계 등 경제전문가 15명을 대상으로 지난 14~17일 설문조사를 진행한 결과 응답자의 63%(7명·미응답 4명)는 올해 한국의 경제성장률을 1%대로 전망했다. 구체적으로 1.0%가 6명으로 가장 많았고, 1.2%가 1명이었다. 8월 한은 전망치와 동일한 0.9%를 전망한 전문가는 4명이었다.


내년에는 경제성장률이 더 큰 폭으로 오를 것으로 봤다. 응답자의 91%(10명)가 한은 전망치인 1.6%보다 높게 잡았다. 세부적으로 1.8%가 4명으로 가장 많았고, 1.7%가 3명, 1.9%가 1명이었다. 2%대를 전망한 응답자도 있었다. 2.0%, 2.2%가 각각 1명이었다. 한은 보다 전망치를 낮춘 응답자는 없었다. 성장률이 올해 저점을 찍고 내년 회복세에 접어들 것으로 대다수가 전망한 것이다.


전문가들은 미국 관세인상에 따른 수출둔화 우려에도 반도체 경기가 호조를 보이고 있는 점, 특히 내년에는 확장적 재정기조까지 더해져 성장률이 반등할 것으로 봤다. 박상현 iM증권 연구원은 "올해 성장률은 추가경정예산 효과와 예상보다 견조한 수출에도 불구하고 건설투자 부진 등 내수 경기 회복 지연으로 1% 내외 성장이 예상된다"며 "내년에는 기저효과와 더불어 반도체 슈퍼사이클 효과에 따른 수출호조에 내수 회복 등으로 1% 후반대 성장이 가능할 것"이라고 말했다. 내년 2.0%를 전망한 윤여삼 메리츠증권 연구원은 "한미 관세 협상과 같은 난제에도 불구하고 수출 경기가 아직 선방 중"이라며 "내년은 국민성장펀드 등 국내 확장적 재정정책 효과까지 가세해 성장성이 좋아질 것"이라고 말했다.


통상 국내 기관 대비 성장률 전망이 보수적인 해외 투자은행(IB) 이코노미스트들도 내년 한국의 경제성장률을 높게 평가했다. 내년 2.2%로 가장 높게 전망한 박석길 JP모건 이코노미스트는 "올해 4월 초 예상보다 연중 수출실적이 강했고, 내년에도 성장률 회복은 이어질 전망"이라며 "올해의 낮은 기저를 감안하면 2%를 상회할 수 있다"고 말했다. 내년 1.8%를 예상한 강민주 ING은행 수석이코노미스트 역시 "올해 3분기부터 성장세가 큰 폭으로 가속화될 전망"이라며 "소비 진작 정책, 국내 자산시장 랠리는 민간 소비 성장을 이끌겠고 국제유가 약세와 반도체 호황에 따른 수출 호조도 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 말했다.


다만 전문가들은 미국과의 관세 협상 여부와 미국의 소비둔화, 국내 건설경기 부진 등 경기 하방 위험도 여전히 남아있다고 지적했다. 문홍철 DB증권 연구원은 "경제 성장을 이끌어가는 수출 경제가 보호무역 기조로 어려워질 우려가 있다"며 "국내 내수도 건설경기 악화로 부진할 것"이라고 내다봤다. 강민주 수석이코노미스트는 "최근 정부의 부동산 억제 정책이 올해 4분기와 내년 상반기 성장에는 단기적으로 부정적 요인이 될 수 있다"고 말했다.


금리결정 변수 1순위, 일제히 '부동산'…"공급확대 신호 강화해야"
[금통위poll]②금리결정 최대 변수는 '부동산'…"내년 韓 성장률 2%대도 기대"

이달 기준금리는 동결에 무게가 실리는 가운데 전문가들은 향후 한은의 통화 정책은 '부동산'이 최대 변수가 될 것이라고 일제히 판단했다. 응답자 13명(미응답 2명) 전원이 1순위 변수로 '수도권 집값 및 가계부채 상황'을 꼽았다. '부동산 집값'만을 꼽은 이들도 5명에 달했다. 가계부채 증가뿐 아니라 집값 흐름도 통화정책에 영향을 미친다는 인식이 과거보다 강화된 것으로 풀이된다.


2순위로는 환율이 9명(복수응답)으로 가장 많았다. 이어 한미 무역협상(4명)이 뒤를 이었다. 금리 인하 판단 요소인 경제 저성장 방어를 꼽은 이들은 3명에 그쳐 8월 설문조사(9명) 대비 언급이 줄었다. 집값과 가계부채, 환율은 금리 인하를 주저하게 만드는 요인으로 한은의 금리 결정 판단이 앞으로 다소 보수적일 수 있다는데 무게를 둔 것이다.


금리 결정에 가장 큰 영향을 미치는 부동산시장 안정을 위해서는 공급확대에 강조점을 둬야 한다는 의견이 많았다. 응답자 10명 중 6명은 공급확대 시그널을 강화하거나 수요억제책과 공급확대책을 병행해야 한다고 밝혔다. 백윤민 교보증권 연구원은 "궁극적으로는 가계부채 속도 조절과 함께 제대로 된 공급 정책이 수반돼야 한다"며 "충분한 공급 정책을 통해 단기적으로는 주택 수요 또는 매수 심리를 이연시키고, 중기적으로는 수급 안정에 따른 가격 안정을 도모해야 한다"고 말했다.


보유세 등 세제 개편을 통해 규제를 더 강화해야 한다는 목소리도 있었다. 박정우 노무라증권 이코노미스트는 "금리 인하에 대한 기대심리 차단이 가장 시급하다"면서도 "주택수가 아니라 보유한 주택자산 규모로 세금을 매기고, 과도한 양도세 혜택을 축소하는 등 세제안은 전체적으로 개편이 필요하다"고 지적했다. 그는 대통령실부터 고위공무원, 여당 의원들이 먼저 주택을 매도하는 모습을 보여 정책 신뢰도를 높여야 한다는 정치적 해법도 제안했다.


통화정책과의 정책 조합이 필요하다는 지적도 나왔다. 안재균 한국투자증권 연구원은 "규제지역 확대와 수요억제책 강화를 골자로 한 정부의 부동산 규제와 함께 기준금리 동결을 통한 통화정책의 중립적 운영이 필요한 시점"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD
[금통위poll]②금리결정 최대 변수는 '부동산'…"내년 韓 성장률 2%대도 기대"

정부가 내년 확장적 재정 기조를 이어갈 것으로 예상되는 가운데, 3년 내 경제반등을 위해선 신성장동력에 대한 투자를 확대해야 한다는 의견이 많았다. 응답자 12명 중 6명(복수응답)이 이를 꼽았다. 이어 수출 개선 및 수출기업 지원(3명), 구조개혁(3명) 순이었다. 다만 전문가들은 재정 부담을 완화하고, 실효성을 높일 방안도 함께 강구해 재정건전성 훼손을 함께 경계해야 한다고 지적했다. 안예하 키움증권 연구원은 "인공지능(AI)과 사회간접자본(SOC) 등 성장 동력을 만드는 정책을 추진해 높아지는 재정 부담을 완화할 필요가 있다"고 말했다. 조영무 NH금융연구소장은 "새로운 개념의 SOC 투자 확대가 필요하다"고 지적했다. 박정우 이코노미스트는 "최소한의 안전장치로서 재정 준칙을 손보고 법제화해야 한다"고 강조했다.

설문에 참여한 전문가(가나다순)
강민주 ING은행 수석이코노미스트, 강승원 NH투자증권 연구원, 공동락 대신증권 연구원, 김성수 한화투자증권 연구원, 김진일 고려대 경제학과 교수, 문홍철 DB증권 연구원, 박상현 iM증권 연구원, 박석길 JP모건 이코노미스트, 박정우 노무라증권 이코노미스트, 백윤민 교보증권 연구원, 안예하 키움증권 연구원, 안재균 한국투자증권 연구원, 윤여삼 메리츠증권 연구원, 조영무 NH금융연구소장, 허문종 우리금융경영연구소 센터장



김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    '돈 다시 돈다'…아파트 타깃 규제에 시장선 벌써 '대장 오피스텔' 공유중
    '돈 다시 돈다'…아파트 타깃 규제에 시장선 벌써 '대장 오피스텔' 공유중

    미국 중앙은행이 양적긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기