홍천군, 대한민국 최초임도 제2회 전국트레킹대회 개최

강원도 홍천군(군수 신영재)은 '대한민국 최초임도(1968) 제2회 전국트래킹대회'가 오는 19일 홍천군 상오안리 며느리 고개 일원에서 개최된다고 17일 밝혔다.

'대한민국 최초임도(1968) 제2회 전국트래킹대회' 포스터. 홍천군 제공

홍천군산악연맹(회장 신동복)이 주최하고 홍천군, 홍천군의회, 홍천군체육회, 홍천군문화재단, 강원도민일보가 후원하며, 전국 산악 및 트래킹 동호인 등 500여 명이 참가할 예정이다.

이번 대회는 작년에 이어 2회를 맞이하게 되었으며, 홍천군은 이번 대회를 통해 대한민국 최초의 임도(1968년 개설)가 지닌 역사적 의미를 되새기고, 청정한 자연환경과 산림 자원을 활용한 스포츠 관광도시 홍천의 매력을 전국에 알릴 계획이다.





신영재 홍천군수는 "트래킹은 세대를 아우르는 건강한 생활체육으로, 이번 대회를 통해 자연과 함께 호흡하며 삶의 활력을 얻는 시간이 되길 바란다"며 홍천군의 아름다운 임도와 청정한 산림이 국민 모두의 힐링 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

