가평군 “가평으로 오세요…숙박·체험비 드려요”

가평군, 체류형 관광 ‘더 시즌즈’ 운영

1박당 최대 8만원 지원

경기 가평군은 가을과 겨울철 지역관광 활성화를 위해 체류형 관광객에게 숙박비와 체험비를 지원하는 '더 시즌즈(The Seasons) 행사를 추진한다고 17일 밝혔다.

'더 시즌즈(The Seasons)' 행사 포스터. 가평군 제공

'더 시즌즈'는 가평군의 대표적인 체류형 관광 프로그램으로, 봄과 여름 시즌에 이어 올해 세 번째로 추진한다.

이번 가평 관광 체험기 '더 시즌즈' 폴 투 윈터(Fall to Winter) 가평편은 참가자들이 가평의 가을·겨울 관광코스를 직접 구성해 여행하고, 그 경험을 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 콘텐츠로 공유하는 참여형 프로그램이다.

참가 대상은 가평군 외 지역 거주자 중 개인 또는 4인 이하 팀으로, 사전 여행계획서를 제출하고 디지털 관광주민증을 발급받으면 참여할 수 있다.

군은 참가자에게 △숙박비(최대 3박, 1박당 3만~7만원) △체험비(1일 1만원, 최대 3일)를 실비로 지원한다. 대신 참가자는 여행 기간 동안 가평 관광 홍보 게시글을 하루 1회 이상 SNS에 게시해야 한다.

특히 이번 시즌은 디지털 관광주민증 가맹 숙박시설과 체험시설을 중심으로 구성해 지역 내 소비를 촉진하고 관광 활성화에 직접적인 도움이 될 전망이다.





'더 시즌즈: 폴 투 윈터 가평'은 지난 15일부터 사전 신청을 받고 있으며, 여행은 24일부터 12월 7일까지 자유 일정으로 진행하면 된다. 자세한 내용과 신청 방법은 가평군청 홈페이지 공지사항 또는 가평군청 관광과를 통해 확인할 수 있다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

