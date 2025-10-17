광주 서구의회, 학령인구 변화 대응 건의안 채택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학교 통폐합 논의·특성화고 신설 필요성 강조

광주 서구의회가 학령인구 변화에 대응하기 위한 학교 통폐합과 특성화고 신설을 촉구하고 나섰다. 지역 여건을 반영한 교육 정책 마련이 필요하다는 목소리다.

광주 서구의회 의원들이 17일 본회의에서 ‘학령인구 변화 대응을 위한 학교 통폐합 및 특성화고 신설 촉구 건의안’ 채택 후 기념촬영을 하고 있다.

서구의회는 17일 제334회 제1차 본회의에서 안형주 의원이 대표 발의한 '학령인구 변화 대응을 위한 학교 통폐합 및 특성화고 신설 촉구 건의안'을 채택했다. 서구의회는 광주시와 교육청, 서구청이 긴밀히 협력해 지역 교육환경 개선에 나서야 한다고 강조했다.

서구는 구도심과 신규 택지개발지역이 공존하는 특성으로 학령인구 변화 양상이 복합적으로 나타나고 있다. 특히 관내 중학교 간 학생 수 불균형이 심화하면서 교육 효율성 저하가 우려되고 있어 중장기적 관점에서 학교 통폐합 논의가 불가피한 상황이다.

반면 마륵공원과 중앙공원, 마륵동 일대에 대규모 아파트 단지가 들어서면서 금호동과 상무2동은 학령인구 증가가 예상된다. 그러나 해당 지역에는 고등학교가 없어 원거리 통학 불편이 심화할 가능성이 높다는 지적이다.

서구에는 특성화고등학교도 전무하다. 광주 전체 13개교 중 서구에는 한 곳도 없어 교육 접근성이 떨어지고, 미래 산업 수요에 맞춘 인재 양성의 기회가 제한된다는 비판이 제기돼 왔다.

안 의원은 과거 광주시교육청이 상무중과 치평중 통폐합을 추진했다가 학부모 의견 수렴 부족으로 무산된 사례를 언급하며 "통폐합과 특성화고 신설을 추진할 때는 충분한 사회적 공감대 형성이 전제돼야 한다"고 강조했다.

교육부는 오는 2025년 11월 '적정규모학교 육성사업' 용역 결과를 발표할 예정이다. 이에 앞서 광주시교육청은 내년 상반기 통폐합 대상 학교를 선정할 계획이다.





안 의원은 ▲객관적 데이터에 기반한 대상 학교 선정 ▲학부모·교직원·주민이 참여하는 다자협의기구 구성 ▲통폐합과 신설에 따른 부작용 최소화 대책 마련을 촉구했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

