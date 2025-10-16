동해시, 학생 1대 1 '맞춤형 대입전략 컨설팅' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 동해시는 강원도교육청 소속 강원진학지원센터 상담교사단과 함께하는 '동해시 맞춤형 대입전략 컨설팅'을 오는 11월 1일 오후 1시부터 6시까지 동해시 청소년센터 체육관에서 개최한다고 16일 밝혔다.

동해시 청소년센터 체육관. 동해시 제공

AD

이번 행사는 오랜 입시 상담 경험을 보유한 현직 진학상담교사 13명이 참여해, 학생 개개인의 성적과 적성을 분석하고 1:1 맞춤형 대입전략을 제시한다는 점에서 의미가 크다.

상담은 학생 1명당 약 50분간 진행되며, 학교생활기록부와 최근 모의고사 성적 등 기초 자료를 바탕으로 수시전형을 포함한 다양한 입시 전략, 대학별 전형 분석, 학과 선택 조언 등 다양하고 실질적인 입시 정보를 제공할 예정이다.

이를 통해 학생들이 자신의 강점과 약점을 객관적으로 파악하고, 체계적인 진학 준비를 이어갈 수 있도록 지원함으로써 입시 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대된다.

참여를 희망하는 학생은 20일부터 27일 동해시청소년시설 홈페이지를 통해 사전 접수하면 된다.





AD

천수정 체육교육과장은 "대입 제도가 변화하는 상황에서 신뢰할 수 있는 정보를 얻고 성공적인 대입전략을 수립하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 교육발전특구 사업과 연계해 입시 정보 격차를 해소하고, 학생들의 진로·진학을 적극 지원할 수 있는 다양한 프로그램을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>