경기도, 벨기에 '초혁신 신기술동맹 서밋'서 소버린 AI 플랫폼 소개

경기도가 벨기에 브뤼셀에서 열린 제2회 초혁신 신기술 동맹 DETA(Disruptive & Emerging Technologies Alliance) 서밋에서 '소버린 AI(Sovereign AI)' 플랫폼 구축 사례를 발표했다.

DETA는 인공지능(AI), 사이버보안, 양자기술 등 첨단 분야의 협력을 목표로 세계 지방정부가 참여하는 국제 협의체로, 현재 세계 18개 지방정부가 참여하고 있으며 국내에선 경기도가 유일하게 소속돼 있다.

고영인 경기도 경제부지사가 이끄는 대표단은 서밋 본회의에서 '소버린 AI, 지방정부가 주도하는 AI 주권모델'을 주제로 발표해 경기도가 구축 중인 소버린 AI 플랫폼을 소개했다.

소버린 AI는 기관이 자체 데이터·인프라·인력을 기반으로 독립적인 인공지능 기술을 개발해 운영하는 것을 말한다.

경기도가 13~16일 벨기에에서 열린 제2회 초혁신 신기술 동맹DETA(Disruptive & Emerging Technologies Alliance) 서밋에 참가해 지자체 최초의 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’ 플랫폼 실현 사례를 발표하고 있다. 경기도 제공

국내 지자체 가운데 처음으로 소버린 AI를 구축 중인 경기도는 해외 생성형 AI 플랫폼에 의존하지 않아 안정성이 확보된 독자적인 플랫폼을 행정 혁신에 활용할 계획으로, 내달 공개 시연한다.

고영인 경제부지사는 "경기도는 대한민국 지자체 최초로 독자적인 소버린 AI 플랫폼을 구축해 행정과 복지 서비스에 적용을 앞두고 있다"며 "국제 협력을 강화해 경기도가 글로벌 소버린 AI 중심지로 자리매김할 수 있게 할 것"이라고 말했다.





이번 서밋에서 경기도는 제3기(2028~2029년) DETA 의장 후보에 참여하겠다는 의사를 밝혔다. DETA 1기 의장국은 현재 스페인 카탈루냐주이며, 2기(2026~2027년) 의장국은 미국 매사추세츠주가 맡는다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

