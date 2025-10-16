bhc, '카이막 치즈볼 위크'… 매일 4000원 할인쿠폰 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쿠폰 사용 고객 대상 300명 추첨

5000원 상당 bhc치킨 모바일 금액권 증정

다이닝브랜즈그룹은 치킨 브랜드 bhc가 22일까지 사이드 신메뉴 '카이막 치즈볼' 주문 시 매일 4000원의 할인 혜택을 받을 수 있는 '카이막치즈볼 위크'를 진행한다고 16일 밝혔다.

bhc, ‘카이막 치즈볼 위크’ 이벤트 포스터. 다이닝브랜즈그룹 제공.

이번 프로모션은 지난 8월 출시한 '카이막 치즈볼'의 매력을 더 많은 고객이 합리적인 가격으로 직접 맛볼 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 행사 기간 동안 bhc 자사 앱에서 4000원 할인쿠폰을 받을 수 있으며, 당일 내 1회 사용이 가능하다. 쿠폰은 카이막 치즈볼 메뉴 포함 2만원 이상 주문 시 적용할 수 있으며 매일 반복 참여할 수 있다.





또한 카이막 치즈볼 할인 쿠폰 사용 후 이벤트 응모하기 버튼을 누른 고객 중 총 300명을 추첨해 'bhc치킨 모바일 금액권 5000원'도 제공된다. 응모는 이벤트 페이지에서 한 번만 하면 되며, 행사 기간 주문 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아진다. '카이막 치즈볼'은 bhc가 지난 8월 새롭게 선보인 사이드 메뉴로, 튀르키예 전통 유제품 '카이막'을 활용해 진한 풍미가 특징이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

