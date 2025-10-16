에어버스코리아 대표 "A350F, 화물기 시장에 새 기준 제시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어버스, 서울 ADEX 2025 참가

이희환 대표 "한국과 항공우주 동반 성장 추진"

이희환 에어버스코리아 대표가 차세대 화물기 'A350F'를 앞세워 한국 화물기 시장을 선점하겠다는 의지를 내보였다. 반세기가 넘는 한국과 협력을 토대로 미래 항공우주 분야에서 한국과 동반 성장을 추진하겠다는 계획이다.

이희환 에어버스코리아 대표가 16일 서울 프라자호텔에서 열린 간담회에서 발표를 하고 있다. 에어버스코리아

이 대표는 16일 서울 프라자호텔에서 가진 기자간담회에서 "A350F는 연료효율성과 운항효율성이 뛰어나 완전 적재 상태에서 서울에서 미국 뉴욕까지 논스톱으로 갈 수 있어 다양한 화물운송 수요를 충족시킬 수 있다"며 "차세대 화물기의 새 기준을 제시할 것"이라고 말했다.

A350 플랫폼을 기반으로 만들어진 A350F는 최대 적재용량이 111t에 달하며, 경쟁사 화물기 대비 15% 더 넓은 면적을 갖춘 데크 화물용 개폐문(MDCD)을 갖춘 것이 특징이다. 2026년 서비스 시작을 목표로, 현재 시범 비행을 준비 중이다. 이 대표는 A350F를 "다재다능한 화물기"라고 부르며, 한국 화물기 시장에서 성장잠재력이 크다고 덧붙였다.

에어버스는 오는 17일 경기도 성남시 서울공항과 킨텍스에서 열리는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(서울 ADEX 2025)'에 참가, A350F를 비롯해 다목적 헬리콥터(H225M, ACH160, H140)와 다양한 방산, 우주분야 최신 제품과 기술을 선보일 예정이다.

이 대표는 "한국 항공사에서 현재 160대 항공기를 운용 중이고, 119 구조본부와 해양경찰청, 소방항공대 등 16개 기관에서 60여대 헬리콥터를 가동하고 있다"며 "방산 분야에서도 30대의 군용 수송기가 성공적으로 운용되고 있다"고 소개했다.

그는 "한국은 에어버스의 단순한 시장이 아니라 50년 넘게 전략적 파트너십을 맺어온 동반자"라며 "에어버스는 한국 내 6000여명의 인력 고용에 기여하고 있으며 6억달러, 약 8500억원 규모의 경제적 가치를 항공우주 부품 구매로 기여하고 있다"고 강조했다. 에어버스는 1974년 대한항공이 여객기 'A300B4'를 도입한 이후 한국과 파트너십을 이어오고 있다.

협력의 결실로 한국항공우주산업(KAI)과 대한항공 항공우주사업본부(KAL-ASD), LS 등 주요 1차 협력사들은 에어버스 민항기 프로그램(A320, A330, A350 등)에 핵심 부품인 날개 구조물, 동체 조립체, 복합소재 부품 등을 공급하고 있다.

또 헬리콥터 부문에서는 에어버스가 KAI와 협력, 한국형 기동헬기 수리온(KUH Surion)과 소형무장헬기(LAH) 등 다양한 공동 개발 프로그램을 수행하고 있으며, 추가 파생형 기체의 개발도 진행 중이다. 우주 분야에서는 한국항공우주연구원(KARI)과 정지궤도복합위성 시리즈와 발사를 앞둔 아리랑 6호 개발 프로젝트 등을 지원하고 있다.

국내에 추진하고 있는 '연구개발(R&D) 센터' 설립에 대해서는 "에어버스 전사에서 한국의 R&D를 굉장히 관심 있게 보고 계획을 하고 있다"며 "R&D 센터에 대한 부분은 현재 계획 구체화가 진행 중이며, 가까운 시일 내에 공식적으로 소통을 할 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.





이 대표는 향후 지속가능항공유(SAF)를 비롯해 수소연료 항공기 등 한국의 탄소중립 목표 달성을 지원하기 위한 지속가능성 파트너십을 강화하겠다고 덧붙였다. 그는 "에어버스는 한국과 함께 구축하고, 협력하며, 함께 성장해 나갈 것"이라며 "한국 내 '항공우주 시민'으로서 역할을 더욱 강화하겠다"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

