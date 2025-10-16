모아라이프플러스, 6조 규모 일본 화장품 시장 본격 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

코스닥 상장사 모아라이프플러스는 약 6조원 규모의 일본 화장품 시장에 본격 진출하며 글로벌 시장 확대의 새로운 성장 동력을 확보했다고 16일 밝혔다.

모아라이프플러스는 일본 내 대표적인 K-뷰티 이커머스 플랫폼을 운영하는 디홀릭커머스(DHOLIC COMMERCE)와 공급 계약을 체결하고 라쿠텐(Rakuten), Qoo10, 야후 재팬 쇼핑(Yahoo Japan Shopping) 등 일본 주요 온라인 쇼핑몰에 동시 입점한다.

디홀릭커머스는 자사 홈페이지 공개 기준 연간 매출 약 1500억원, 월간 방문자 480만명, 회원 수 230만명 이상을 보유한 일본 내 K-뷰티 전문 이커머스 플랫폼 기업으로 모아라이프플러스는 이번 입점을 통해 일본 현지 소비자 접점 확대와 브랜드 인지도 제고는 물론 실질적인 매출 성장을 기대하고 있다.

모아라이프플러스는 폴리감마글루탐산(PGA) 등 특허 기반의 고기능성 원료를 중심으로 사업을 전개해 온 R&D기반 바이오기업으로 최근에는 자체 원료를 활용한 화장품 완제품을 제조·판매하는 브랜드 사업으로 본격 전환 중이다.

이를 위해 국내에서는 인플루언서 기반 분양형 쇼핑몰인 'PGAMALL'를 오픈해 자사몰 유통망을 다변화했고, 오프라인 유통 확대를 위해 기능성 화장품 브랜드 '뷰티로망스'를 운영하는 예원글로벌에이치와 브랜드 홍보 및 제품 공급계약을 체결하며 안정적인 판매처를 확보하고 있다. 이번 일본 진출은 이러한 온·오프라인 유통 전략의 연장선상으로 회사의 글로벌 경쟁력과 수익 구조 강화에 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다.

또한 모아라이프플러스는 향후 디홀릭커머스가 운영하거나 연계한 일본 오프라인 매장에 제품 공급을 확대할 계획으로 일본 내 상표 출원도 진행 중이다. 오프라인 유통 채널 확대를 통해 일본 시장 내 전방위적 입점을 목표로 브랜드 자산 강화를 위한 지적재산권(IP) 확보에도 속도를 내고 있다.





AD

모아라이프플러스 관계자는 "일본 시장 진출은 모아라이프플러스의 글로벌 매출 성장과 브랜드 가치 상승에 중대한 계기가 될 것으로 기대된다"며 "국내외 유통 채널 확보를 기반으로 본격적인 매출 성장과 글로벌 K-뷰티 시장 내 입지 강화를 실현하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>