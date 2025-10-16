미래에셋 Global X, 미국 현지 총 운용자산 100조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 상장지수펀드(ETF) 운용 자회사 글로벌엑스(Global X)의 미국 현지 운용자산(AUM)이 100조원을 돌파했다고 16일 밝혔다. 2018년 인수한 이후 약 7년 만에 순자산 규모가 13배 성장하며, 세계 최대 ETF 시장인 미국에서 글로벌 ETF 운용사로 자리매김했다.

글로벌엑스는 15일 기준 미국 현지에서 101개의 ETF를 운용하고 있다. 운용자산은 총 735억 달러(원화 기준 104조9930억원)이다. 미래에셋자산운용이 글로벌엑스를 인수한 2018년 당시 운용자산은 100억 달러(약 8조원) 수준이었으나, 이후 2023년 말 424억 달러, 2024년 말 539억 달러로 꾸준히 증가했다. 최근 5년간 연평균 37.7% 성장률을 기록했다. 같은 기간 미국 ETF 시장의 연평균 성장률 20.2%를 크게 웃도는 수준이다.

글로벌엑스는 차별화된 상품 라인업으로 미국 현지 투자자에게 '혁신적 ETF 선두주자'로 평가받고 있다. 대표 상품인 'Global X Defense Tech(SHLD US)'는 유럽 방산기업 비중 확대를 통한 지정학적 분산 효과 강화와 AI 기반 차세대 방산주 편입 등의 차별화로 경쟁 상품 대비 압도적인 수익률을 기록 중이다. 'Artificial Intelligence & Technology(AIQ US)'는 AI 소프트웨어, 빅데이터 등 AI 생태계 전반에 걸친 기업들에 투자하는 포트폴리오로 주목받으며 올해만 약 28억 달러 이상의 자금이 유입됐다.

올해도 글로벌엑스의 혁신은 지속되고 있다. 지난 6월 비트코인 커버드콜 ETF인 'Global X Bitcoin Covered Call(BCCC US)', AI 모델 기반 채권형 ETF인 'Global X Investment Grade Corporate Bond(GXIG US)'를 선보이며 가상자산과 AI 기술을 접목한 신개념 투자 솔루션을 선보였다. 이달 초 신규 상장한 'AI Semiconductor & Quantum(CHPX US)' 역시 AI 반도체 및 양자컴퓨팅 산업에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받고 있다.

미래에셋 ETF는 미국뿐 아니라 글로벌 투자자들에게 주목받고 있다. 9월 말 기준 미래에셋자산운용이 한국과 미국, 캐나다, 호주, 인도, 일본 등 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 순자산은 262조원에 달한다. 이는 국내 전체 ETF 시장(약 250조원)보다 큰 규모이자, 글로벌 ETF 운용사 12위 수준이다.





AD

미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문 총괄 대표 김영환 사장은 "미래에셋자산운용은 폭넓은 글로벌 네트워크를 기반으로 세계 최대 ETF 시장인 미국뿐 아니라 글로벌 ETF 시장에서 경쟁력을 키워가고 있다"고 설명했다. 이어 "앞으로도 글로벌 투자자들에게 혁신적인 ETF 솔루션을 제공하고, 글로벌 ETF 운용사로서 한 단계 더욱 도약하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

글로벌엑스(Global X) 임직원이 단체 사진을 찍고 있다. 미래에셋자산운용.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>