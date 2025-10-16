기보, 부산 중구청과 소비경제 활성화 '맞손'

판로확대 등 다양한 상생협력사업 공동 추진
기술보증기금은 부산 중구청과 '내수경기 회복과 지역 활력 제고를 위한 지방 살리기 상생 자매결연'을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 사회공헌 역량과 지역 네트워크를 연계해 지역경제 회복을 도모하고 전통시장·특산품·관광자원 등을 활용한 다양한 상생협력 사업을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다.
양 기관은 ▲관계 형성 프로그램 ▲지역홍보 및 관광 활성화 ▲판로 확대를 통한 소비 촉진 ▲전통시장 활성화 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 예정이다. 이들은 이번 협약으로 중구청의 청사 이전 및 복합문화체육센터 건립 등 지역 현안과 연계한 시너지 효과도 기대하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
박주선 기보 전무는 "기보는 지역에 뿌리를 둔 공공기관으로서 앞으로도 지자체와의 협력을 강화해 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 적극적으로 기여하겠다"고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>