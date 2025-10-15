활동 중단 지예은, 번아웃 아닌 '이 질환' 때문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지예은, 갑상선 기능 저하로 활동 중단

소속사 "개인 의료 정보 확인 어려워"

배우 지예은(31)이 갑상선(갑상샘) 질환으로 인해 방송 활동을 잠정 중단한 것으로 전해졌다.

14일 스포츠동아에 따르면 지예은은 최근 건강에 이상을 느껴 병원을 찾았다가 갑상선 기증 저하증 진단을 받았다. 현재 지예은은 약물 치료와 휴식에 전념하며 회복에 힘쓰고 있는 것으로 알려졌다. 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 "개인 의료 정보에 해당하는 사안으로 세부 내용 확인이 어렵다"는 입장이다.

앞서 지난 9월부터 지예은은 방송 활동을 중단했다. 당시 소속사 측은 "지예은이 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정"이라며 "배우가 충분히 휴식을 취하고 복귀할 수 있도록 필요한 지원은 모두 할 것"이라고 밝혔다.

SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 출연하던 지예은은 지난 12일 방송분부터 등장하지 않았다. 이날 방송에서 유재석은 "혹시나 오해하실까 봐 말하자면 예전에 예은이가 번아웃에 관해 얘기한 적이 있어서 지금 쉬는 이유가 번아웃과 관련 있는 줄 아시는데, 전혀 아니다"라고 말했다. 그러면서 "건강검진 결과 치료가 필요해 쉬고 있다"며 "최근 통화했는데 많이 괜찮아졌다고 하더라"라고 전했다.

쿠팡플레이스 'SNL 코리아'에 출연해 얼굴을 알린 지예은은 올해 넷플릭스 '대환장 기안장', 쿠팡플레이 '직장인들' 등에서 활약했으며, SBS '런닝맨'에 새로운 고정 멤버로 합류했다.

한편 지예은이 겪고 있다고 알려진 갑상선 기능 저하증은 갑상선 호르몬이 충분히 분비되지 않아 신체 대사가 느려지는 질환이다. 갑상선 기능이 저하되면 추위를 잘 타고, 땀이 줄며, 식사량이 줄었음에도 체중이 증가한다. 쉽게 피곤해지거나 소화불량·행동 저하 같은 증상도 나타날 수 있다. 여성의 경우 생리량이 늘거나, 생리 주기가 불규칙해질 수 있다.

이 질환은 대개 서서히 진행되고 증상이 광범위해 갑상선 질환이라는 것을 눈치채기 어렵지만, 방치할 경우 고지혈증·동맥경화 등 심혈관계 질환으로 이어질 위험이 커지므로 조기 진단이 중요하다. 치료는 약을 복용해 갑상선 호르몬을 보충하는 방법으로 진행된다.





건강보험심사평가원에 따르면 국내 갑상선기능저하증 환자 수는 2020년 60만 8000명에서 2023년 68만 4000명으로 증가했다. 특히 여성 환자가 56만명으로 남성 환자(11만 8000명)보다 약 5배 더 많았다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

