광명시, 광명문화원에 '광명역사관' 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 첫 공립 역사관…시민 기증·기탁 유물 1000여점 전시

상설전시실·보이는 수장고·실감 영상실 등 갖춰

경기도 광명 지역 첫 공립 역사관이 15일 문을 열었다.

광명시는 15일 광명문화원에서 시민, 전문가, 관계자 등이 참여한 가운데 '광명역사관' 개관식과 '광명시 학술포럼'을 개최했다.

15일 광명문화원에서 열린 광명역사관 개관식에서 참석자들이 기념테이프를 자르고 있다. 광명시 제공

AD

역사관은 하안동 철망산로 42 소재 광명문화원 2층에 마련됐다. 이곳에는 시민이 기증·기탁한 고문서 700점과 민속품 300점 등 총 1000여 점의 유물을 보관·전시한다.

역사관은 ▲40여 점의 유물을 전시한 상설전시실 ▲전시실에 없는 유물을 살펴볼 수 있는 보이는 수장고 ▲광명의 대표 역사 인물을 소개하는 실감영상실 등으로 구성됐다.

개관식에서는 '광명, 역사를 품고 미래를 열다'를 주제로 한 학술포럼도 열렸다. 포럼에서는 정원용, 무의공 이순신, 오리 이원익 등 광명의 대표 역사인물을 중심으로 한 문화유산·콘텐츠 발굴 방안과 광명역사문화박물관 건립 방향 및 공립박물관과 지역공동체의 상생 방안 등이 논의됐다.

박승원 광명시장은 "역사관 개관을 계기로 광명시의 소중한 역사와 문화유산이 체계적으로 보존되고, 가치가 미래세대에 이어지길 바란다"며 "과거와 현재를 잇는 광명역사관은 광명시가 문화도시로 도약하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.





AD

역사관은 평일 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 운영한다. 관람료는 무료다. 주말과 공휴일은 휴관한다. 단체 관람은 광명문화원으로 사전 예약할 수 있으며, 문화관광해설사 해설 프로그램을 신청하면 전문적인 전시 해설과 함께 관람할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>