APEC 정상회의 기념 축제… 포항시, 시민안전 특별대책 추진

시민안전 최우선… 장상길 부시장 주재 안전관리실무위 열어



불꽃·드론쇼 등 대규모 인파 밀집·화재 등 종합 안전관리 강화

포항시는 APEC 정상회의를 기념해 포항에서 열리는 불꽃·드론쇼 등 대규모 축제를 앞두고 시민 안전을 확보하기 위한 특별대책을 추진한다.

시는 15일 재난안전종합상황실에서 장상길 부시장 주재로 안전관리실무위원회를 열고, 다중인파 밀집사고 예방과 시민 안전 확보를 위한 종합대책을 논의하고 행정력을 집중하기로 했다.

포항시는 APEC 정상회의 기념으로 포항에서 열리는 불꽃·드론쇼 등 행사를 앞두고 안전관리실무위원회를 개최했다. 포항시 제공

이날 회의에는 포항남·북부경찰서, 포항남·북부소방서, 포항해양경찰서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 포항지역건축사회, 남·북구보건소, 축제 주최·주관 부서 등 유관기관 관계자들이 참석해 안전관리계획의 적정성을 심의했다.

시는 이번 축제 기간에 많은 관람객이 몰릴 것으로 예상됨에 따라, 인파 밀집 사고를 예방하기 위한 세부 대책을 수립했다. 특히 불꽃·폭죽 등의 폭발성 물질을 사용하는 행사 특성에 맞춰 화재 예방과 비상 대피로 확보, 질서유지 등을 위한 구체적인 방안을 마련했다.

또 오는 28일에는 행정안전부와 경북도 등 관련기관과 함께 합동점검을 실시해 시민과 관광객의 안전을 위협할 수 있는 위험요인을 사전에 제거하고 대응태세를 강화할 계획이다.

포항시는 고위험 축제에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별하고, AI 기반 인파 분석 CCTV를 활용해 실시간으로 위험을 차단할 계획이다. 아울러 경찰서, 소방서, 해양경찰서 등과 긴밀한 협력체계를 구축하고 안전관리에 총력을 기울일 예정이다.

장상길 부시장은 "이번 축제의 성공적인 개최를 위해 무엇보다 중요한 것은 안전"이라며 "철저한 사전 준비와 유관기관 간 협력으로 시민과 관광객 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 만전을 기하겠다"고 강조했다.

시는 앞으로도 지역 축제와 옥외행사 중 ▲순간 최대 관람객 1000명 이상 ▲산·수면 지역 개최 ▲불꽃·석유류 등 폭발성 물질 사용 행사를 고위험 축제로 분류해, 안전관리실무위원회를 통해 관리계획의 적정성을 심의하고 유관기관 합동안전점검을 지속적으로 실시할 방침이다.





포항시는 지난 8월 '2025년 대한민국 안전대전환 집중안전점검'에서 최우수기관으로 선정됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

