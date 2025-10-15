홍석천 "전국에 벽화마을·출렁다리 수백 개" 관광사업 작심 비판…李 대통령도 끄덕

방송인 홍석천이 이재명 대통령과 만난 자리에서 정부와 지자체의 관광 사업을 작심 비판했다. 이어 "전통시장이 지리적으로 그 동네에 가장 핵심적인 위치에 차지한다. 그 좋은 자리가 밤 5~6시 이후엔 암흑"이라며 "야시장 같은 느낌으로 개발하는 것도 하나의 방법이 될 수도 있다"고 의견을 냈다. 이 대통령은 홍석천의 의견에 대해 "맞는 지적"이라며 "소상공인 정책이라고 하면서 상인 관련 정책만 한다"고 자조했다.

홍석천, 자영업자 대표로 李 대통령과 대담

"지차제들 비슷한 관광 상품, 차별점 없어"

李 대통령 "수보회의서 한창 논의한 내용"

방송인 홍석천이 이재명 대통령과 만난 자리에서 정부와 지자체의 관광 사업을 작심 비판했다. 14일 서울 동대문구 콘텐츠 문화광장에서 디지털 토크 라이브 '국민의 목소리, 정책이 되다'가 열린 가운데, 홍석천은 자영업자 대표로 참석했다.

이재명 대통령이 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 열린 디지털토크라이브 '국민의 목소리, 정책이 되다' 간담회에서 자영업 멘토로 참석한 방송인 홍석천 씨의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 자리에서 홍석천은 "전국에 수백억씩 관광 예산이 내려간다. 우리나라에 벽화마을이 200개쯤, 출렁다리가 150개 넘게 있을 것"이라며 "최근에는 케이블카가 전국에 깔리기 시작했다"이라고 지적했다. 그는 "특정 시공사가 전국의 모든 (케이블카) 사업을 하는 것 같다. 전 지자체가 비슷한 관광 상품을 하니 차별점이 없다"며 "그 돈의 20%만 로컬 크리에이터에게 줘도 훨씬 잘할 것"이라고 주장했다.

이에 이 대통령은 "어제 수석보좌관회의에서 한창 논의한 내용"이라며 즉각 호응했다. 그는 "문화산업을 키우는 것이 이번 정부의 핵심 사업"이라며 "지방의 특색을 살리고 경쟁력을 키워야 한다"고 답했다.

이날 홍석천은 자영업자로서의 고충을 토로했다. 그는 "정권마다 저를 찾아 의견을 듣지만, 효과가 없었다"며 "이번에는 제대로 효과를 받았으면 좋겠다"고 말했다. 그는 부모가 40년 시골 시장에서 영업했던 경험을 바탕으로 "(전통시장이) 많이 개선되고 좋아진 것 같지만, 주차를 1번으로 해결해야 한다"고 말했다. 이어 "전통시장이 지리적으로 그 동네에 가장 핵심적인 위치에 차지한다. 그 좋은 자리가 밤 5~6시 이후엔 암흑"이라며 "야시장 같은 느낌으로 개발하는 것도 하나의 방법이 될 수도 있다"고 의견을 냈다.

이 대통령은 홍석천의 의견에 대해 "맞는 지적"이라며 "소상공인 정책이라고 하면서 상인 관련 정책만 한다"고 자조했다. 그는 즉시 정책실장에게 검토를 지시했다. 이어 "창업할 때 어디로 가야 할지 모르는 문제를 해결하겠다"며 "원스톱 서비스 시스템을 만들어 정부가 알아서 관련 부처를 연결해주도록 하겠다"고 말했다. 또 "예산을 줘봤자 특정 소수가 모두 먹어버린다"며 "진정한 소상공인 지원을 위해서는 정성 있는 정책 설계와 인력 역량이 필요하다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 자영업자 부채 문제에 대해 "금융 문제에 있어서는 지금보다 좀 더 개혁적으로 접근했으면 좋겠다"며 "선진국은 못 갚은 빚을 신속하게 탕감한다. 우리는 한 번 빚지면 죽을 때까지 쫓아다니는데, 사회적으로 바람직하지 않다"고 했다.





그는 "(갚을 가능성이 높은 집단의 대출금리를) 0.1% 정도 올리면 어려운 집단을 좀 깎아줄 수 있지 않으냐고 했는데 사회주의자 빨갱이라고 엄청나게 폭격을 당했다"며 "이것은 공동체 원리의 한 부분이다. 우리가 좀 너그러워질 필요가 있다"고 강조했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

