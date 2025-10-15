양천구, 18일 ‘목동로데오 패션거리 문화축제’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

패션쇼·미식존·체험존 등 상권 활력

서울 양천구(구청장 이기재)는 오는 18일 목동로데오거리 일대에서 ‘제29회 목동로데오 패션거리 문화축제’를 개최한다. ‘패션&리스타일(Re:Style)’을 주제로 열리는 이번 축제는 패션을 중심으로 지역 상권과 주민이 함께 어우러지는 문화의 장이 될 것으로 기대된다.

지난해 목동로데오 패션거리 문화축제 모습. 양천구 제공

AD

5호선 목동역 인근의 목동로데오 패션거리는 아웃도어·골프·캐주얼 브랜드 상설할인매장이 몰려 있는 지역 대표 상권이다. 구는 이 상권의 상징성과 패션 이미지를 살려 지역경제 활성화와 주민 참여형 축제를 추진했다.

행사는 패션존, 미식존, 체험존, 예술존 등 4개 테마존으로 구성된다. ‘패션존’에서는 목동로데오 상점가 의류협찬으로 꾸며지는 야외 런웨이 패션쇼가 열리며, 구민 모델과 전문 모델이 함께 무대에 오른다. 축하공연에는 가수 유가영, 성유빈, 박미경이 참여해 축제 분위기를 끌어올린다.

‘미식존’에서는 푸드트럭, 수제맥주, 카페디저트 등 다채로운 먹거리가 마련되고, 청년점포가 참여해 젊은 활기를 더한다. ‘체험존’은 세대별 맞춤형 활동공간으로 꾸며진다. 젊은층을 위한 K-패션 소품 만들기, K-pop 아이돌 메이크업 체험부터 중장년층을 위한 스타일 라운지까지 운영된다.

‘예술존’에는 수공예품 마켓, 거리 버스킹, 포토존이 마련돼 축제의 감성과 여유를 더한다. 특히 ‘지속가능패션 부스’에서는 굿윌스토어 양천점과 협업해 의류 기부 시 현장에서 기부영수증을 발급하고, 간단한 옷 수선 서비스도 제공해 친환경 소비문화를 확산할 예정이다.





AD

이기재 양천구청장은 “목동로데오 패션거리 문화축제는 패션과 문화, 그리고 사람 간의 소통이 살아 있는 지역 대표 행사”라며 “앞으로도 주민과 상인이 함께 만드는 축제를 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 양천구만의 특색 있는 상권문화를 확산하겠다”고 말했다.

지난해 목동로데오 패션거리 문화축제 패션쇼 전경. 양천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>