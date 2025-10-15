KCC, 암전에도 빛나는 '루미세이프' 도료 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빛 흡수 후 저장해 스스로 발광

비상 상황에서 대피 돕는 설루션 주목

KCC가 빛을 흡수하고 저장해 어두운 환경에서 스스로 빛나는 축광 도료 '루미세이프(LUMISAFE)'를 출시했다고 15일 밝혔다.

루미세이프는 태양광이나 전등에서 발생하는 자외선과 가시광선을 흡수해, 암전 시 가시광선 형태로 방출함으로써 일정 시간 자체 발광이 가능한 도료다. 정전·화재·침수 등 빛이 차단돼 시야가 어두워지는 비상 상황에서 대피 '골든 타임' 확보에 도움을 줄 수 있다. 현재 서울 신림-봉천 터널에 시범 적용돼 있다.

KCC 루미세이프가 시공된 신림-봉천 터널 모습. KCC

AD

KCC가 루미세이프를 개발한 배경은 최근 대규모 아파트 단지와 지하 주차공간이 많아지면서 비상 상황에서의 인명피해를 최소화하기 위함이다. 많은 지하주차장에 비상조명과 안내 표지판이 설치돼 있지만 일부 비상조명은 평상시 전력 공급에 의존하다 정전 시 내장 배터리로만 제한적으로 작동하는 한계가 있어서다.

루미세이프는 부착력과 내후성이 뛰어나 철재·콘크리트를 비롯한 다양한 재질의 벽면·바닥·기둥 등 원하는 위치에 시공할 수 있다. 또 화살표·사람 등 다양한 디자인으로 맞춤 제작할 수 있어 빛을 내는 특성을 활용해 포인트 디자인 요소로도 적용할 수 있다는 설명이다. 외부는 물론 공공시설이나 공동주택 내부에서도 안전하게 사용할 수 있도록 실내공기질 확인서도 확보했다.





AD

KCC는 루미세이프가 신속하고 안전한 대피를 돕는 새로운 설루션으로 주목받을 것으로 기대하고 있다. 회사 관계자는 "앞으로도 안전 강화 정책과 현장 수요에 맞춰 다양한 공간에서 활용할 수 있는 루션을 지속해서 개발할 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>