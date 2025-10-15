신세계百, K패션 브랜드와 도쿄 시부야서 팝업스토어 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계 하이퍼그라운드, 시부야109서 진행

시부야 패션위크 메인이벤트 '런웨이' 참여

런웨이 팝업 연계…"K브랜드 마중물 역할"

신세계 하이퍼그라운드는 오는 17일부터 다음 달 10일까지 도쿄 시부야의 랜드마크 쇼핑몰 '시부야109(SHIBUYA109)'에서 K패션 브랜드 팝업스토어를 진행한다고 15일 밝혔다.

신세계 하이퍼그라운드 이세탄 신주쿠점 팝업스토어. 신세계백화점 제공

AD

시부야 패션 위크는 2014년 처음 열리고 매년 봄·가을 진행하는 도시형 패션 이벤트다. 올해는 '시부야 거리에서 한일 차세대 패션의 교차(SHIBUYA RUNWAY-SEOUL MIX-)'라는 주제로 한일 양국의 젊은 디자이너 브랜드를 한자리에 모아 선보인다.

오는 19일 열리는 시부야 패션 위크의 메인 이벤트 '시부야 런웨이'에도 참여해 신진 K브랜드를 소개할 계획이다. 신세계 하이퍼그라운드가 소개하는 7개 한국 디자이너 브랜드가 자신만의 착장으로 시부야 중심가 도로 위 런웨이를 걷는다. 신세계 하이퍼그라운드는 시부야109 엔터테인먼트사와 협력해 고객들이 런웨이에서 본 제품을 시부야109에서 직접 쇼핑할 수 있도록 설계했다.

시부야 패션 위크 참가에 발맞춰 팝업스토어도 선보인다. 쇼핑몰 시부야109 1층과 8층에서 열리는 이번 팝업은 런웨이에 참가하는 한국의 7개 '라이징 스타'들과 함께한다. 에핑글러(EPINGLER), 홀리인코드(HOLY IN CODE), 레터프롬문(LETTER FROM MOON), 무센트(MUCENT), 몽세누(MONTSENU), 쓰리투에이티(THREE TO EIGHTY), 프루아(ffroi)가 일본 고객들을 만난다.

참여 브랜드 중 무센트를 제외한 6개 브랜드는 신세계 하이퍼그라운드와 함께 처음 일본에 진출한다. 팝업에서는 상품을 구매한 고객에게 각 브랜드에서 사은품을 증정하는 행사와 다양한 프로모션, 단독 론칭 상품들을 준비했다.





AD

박상언 신세계백화점 뉴리테일 담당은 "시부야 런웨이 참가와 시부야 중심가 랜드마크 팝업스토어를 동시에 활용해 K패션의 위상을 강화할 것"이라며 "신세계 하이퍼그라운드는 한일 패션계의 교류를 촉진하고 K브랜드 마중물의 역할을 지속하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>