무안군, 지방자치경영대전 우수기관 선정

청년 창업·일자리·정주 지원 성과
전남 무안군이 지역 청년 지원 정책의 우수성을 인정받아 제21회 대한민국 지방자치 경영대전에서 우수기관으로 선정되고 행정안전부 장관 표창을 받았다.
행정안전부와 한국일보가 공동 주최하는 이 대전은 전국 지방자치단체의 창의적 정책을 공유·확산해 지역경제 활성화와 주민 삶의 질 향상을 도모하기 위한 대표 정책 경연대회다.
군은 청년 자립과 정착을 위한 창업·일자리 창출, 주거 환경 개선 등 종합적 정책을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 ▲무안읍과 남악신도시의 특성을 살린 청년센터·청년 플랫폼 이원화 운영 ▲청년 도전 지원사업, 창업활동비·청년상가 지원 등 창업 지원 ▲청년 주거비 지원 및 청년 보금자리 사업지구 선정 등 실질적 청년 지원 정책이 주효했다.
지금 뜨는 뉴스
김산 무안군수는 "청년이 꿈을 실현하고 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.
호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>