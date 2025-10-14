창원특례시, 동대구-창원 고속화철도 반영 10만명 목표 캠페인 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원중앙역에서 범시민 서명운동 개시



경남 창원특례시는 14일 창원중앙역에서 KTX 이용객을 대상으로 '동대구-창원 고속화철도'의 제5차 국가철도망 계획 반영을 촉구하는 캠페인을 실시했다.

창원특례시, 동대구-창원 고속화철도 반영 캠페인 실시.

시는 이날 캠페인을 시작으로 11월 16일까지 한 달간 온·오프라인을 병행해 10만명을 목표로 서명운동을 본격 추진한다.

창원시는 수도권을 제외한 유일한 특례시임에도 불구하고, 철도교통 인프라가 매우 열악한 실정이다. 현재 운행 중인 경전선 KTX는 서울역∼마산역까지 3시간 이상 소요돼 반쪽짜리 고속철도 서비스에 불과하고, 운행 횟수도 적어 시민들의 이용 불편이 지속되고 있다.

이에 시는 앞으로 주요 역세권과 다중이용시설을 중심으로 집중 캠페인과 범시민 서명운동을 전개하고 ▲철도망 구축방안 토론회 ▲마산가고파국화축제 등 각종 행사 시 홍보부스 운영 ▲지역 유관기관 릴레이 성명 발표 등을 통해 시민 공감대 형성에 주력할 방침이다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "동대구·창원 간 고속화철도 노선은 창원시의 교통 여건을 획기적으로 개선할 핵심 사업"이라며 "고속화철도가 건설되면 서울 이동시간이 약 2시간 20분 수준으로 단축되고, 운행 횟수도 크게 늘어 시민 불편 해소는 물론 수도권 집중 완화와 대구∼창원∼부산을 잇는 초광역 경제권 형성에도 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.





