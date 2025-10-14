"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재정 "무리한 의전 요구 있었던 사실 확인"

"개 의전 위해 공적 조직 휘둘러"

윤석열 전 대통령 부부가 2023년 해외 순방을 앞두고 주프랑스한국대사관에 반려견 의전을 요구했다는 주장이 나왔다.

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 반려견을 안고 있는 모습. SBS 'TV동물농장' 캡처

AD

13일 이재정 더불어민주당 의원은 국회에서 열린 외교부 국정감사에서 "2023년 프랑스 방문 당시 윤석열 부부는 반려견을 동반하겠다고 계획하면서 이에 맞춰서 의전을 준비해 달라고 프랑스 공관에 요청했다"고 주장했다.

이어 "호텔 스위트룸에 개가 머물 공간과 반려견 전용 차량을 요구하고 심지어 반려견을 담당할 만한 대사관 직원을 지정될 뻔했다"며 "다행이라고 해야 할지, 순방이 취소됐지만 무리한 의전 요구가 있었다는 사실을 확인했다"고 말했다.

이 의원은 "당시 김건희는 동물권을 너무 중요시했다"며 "본인의 치적을 위해서 브랜드화시키고 있었다"고 지적했다. 그러면서 "정상외교 방문 시에는 국가원수나 대표단의 안전과 보안을 가장 우선으로 해야 하는데 개를 의전하기 위해서 우리 공적 조직이 그렇게 휘둘렸다는 사실에 개탄을 금할 수 없다"고 덧붙였다.

이에 대해 조현 외교부 장관은 "처음 알게 된 사안"이라며 "파악을 해보니 외교부 의전실을 통하지 않고 대통령실에서 직접 주프랑스대사관에 연락했던 것으로 나타났다"고 말했다. 조 장관은 "이런 일이 다시는 일어나지 않도록, 또 의전을 맡아서 하는 외교관들의 자존심이 상하지 않도록 말씀하신 대로 철저히 조사하고 앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 노력하겠다"고 했다.





AD

윤석열 전 대통령은 재임 당시 서울 한남동 대통령 관저에서 10마리가 넘는 강아지와 고양이를 키운 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령 부부는 관저에 입주한 뒤 개 수영장으로 보이는 시설을 설치하거나 국가 예산으로 고가의 캣타워를 구매하고 퇴임하면서 사저로 무단 반출했다는 의혹을 받고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>