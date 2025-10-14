고교학점제에 대응… 영덕교육발전위, 2028 대입 학부모 교육 아카데미 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대입 변화 대응, 진로·진학 역량 강화

경북 영덕군교육발전위원회는 급변하는 대학입시 환경에 효과적으로 대응하고, 학부모들의 교육 역량 강화를 위해 '학부모 교육 아카데미'를 운영한다.

관내 중·고등학생과 학부모를 대상으로 하는 이번 아카데미는 입시 제도 변화에 대한 정확한 정보를 제공하는 것은 물론, 학생들에게 적합한 진학 전략을 스스로 선별하고 적용할 수 있는 안목과 역량을 기르는 것을 목적으로 한다.

특히 2028학년도 대학입시부터 전면 시행되는 고교학점제에 대응하기 위한 구체적인 전략을 제시함으로써 진학에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

교육 과정은 오는 27일에서 11월 5일 사이에 있는 월요일과 수요일에 총 4회에 걸쳐 이뤄지며, 매 회차 오후 7시부터 9시까지 2시간 동안 진행된다. 교육 장소는 내년 1월 정식 개관하는 '영덕미래인재양성관'이다.

교육 강사로는 현재 위원회와 함께 고교 방과후 학습 프로그램을 운영 중인 키움에듀 대표가 참여해 입시 전문가의 관점에서 실질적이고 구체적인 입시 준비 전략을 제공하게 된다.

참가 신청은 오는 24일까지 영덕군 교육지원팀 또는 신청 안내문의 QR코드를 통해 할 수 있다.





영덕군교육발전위원회 김광열(영덕군수) 이사장은 "이번 교육을 통해 학부모들이 변화하는 입시 제도에 대한 이해를 높이고 정확한 정보에 기반해 효과적으로 준비함으로써 대입 적응력을 높이고 사교육에 대한 의존과 비용 부담은 줄일 수 있을 것"이라며 "지역 학생들이 미래를 꿈꾸며 더 나은 교육환경에서 성장할 수 있도록 교육 인프라 확충과 프로그램 개발에 최선을 다하겠다"라고 전했다.

2028 대입 학부모 교육 아카데미 운영.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

