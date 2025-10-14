구례군, 오는 18일 '제10회 오맥축제' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역상인·청년점포·예술인 등 참여

전남 구례군은 오는 18일 오후 5~8시 구례읍 5일시장 상설무대 일원에서 '제10회 오맥축제 오라! 구례, 구례에서 즐기자'를 개최한다고 14일 밝혔다.

오맥축제는 중심시가지형 도시재생사업 일환으로, 침체된 전통시장에 활력을 불어넣고 지역 상생 및 체류형 야간 관광 활성화를 도모하기 위해 추진돼왔다.

'제10회 오맥축제 오라! 구례, 구례에서 즐기자' 포스터. 구례군 제공

이번 축제는 '오늘 쓰는 소비쿠폰, 내일 웃는 지역경제'라는 슬로건 아래, 지역 상인회와 청년점포, 주민협의체가 함께 참여하여 지역민과 관광객이 어우러지는 가을밤의 상생축제로 운영된다.

행사는 오후 5시 개회식을 시작으로, 노고단앙상블의 색소폰 연주를 비롯해 초청가수 고도영, 서진, 별하, 여신 등의 공연, 문화싸롱의 대중 가요 무대 등 다채로운 프로그램이 마련돼 가을밤의 정취를 더할 예정이다.

축제 현장에서는 500원에 500cc 생맥주 1잔을 제공하며, 1인당 최대 4잔까지 이용할 수 있는 교환권(쿠폰) 제도를 운영해 건전하고 안전한 음주문화를 조성한다.

또한, 청년점포와 주민점포가 참여해 튀김, 부추전, 닭강정, 떡볶이, 치킨 등 다양한 먹거리와 수제빵, 공예품 등의 특색 있는 상품을 함께 판매한다.





김순호 군수는 "가을밤 구례 5일시장에서 사람과 사람이 어울리고, 음악과 웃음이 함께 흐르는 오맥축제를 통해 군민과 관광객 모두가 따뜻한 추억을 만들길 바란다"며 "앞으로도 전통시장과 도시재생 활성화를 위해 지속적으로 축제를 발전시켜 나가겠다"고 말했다





