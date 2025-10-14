네이버 D2SF, 로봇 센서 자체 개발한 '써머 로보틱스'에 신규 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

네이버 D2SF가 미국의 머신 비전 스타트업 '써머 로보틱스'에 신규 투자했다. 네이버 D2SF는 기술 중심의 초기 스타트업에 투자하고 육성하는 네이버의 기업형 벤처캐피탈(CVC)이다.

써머 로보틱스(대표 스카일러 컬렌)는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 스타트업으로, 네이버 D2SF가 참여한 시리즈 A 라운드는 어플라이드 벤처스가 주도했다.

써머 로보틱스는 로봇의 눈 역할을 하는 비전 센서를 새로운 방식으로 구현한 기업으로 희소성 높은 기술을 갖고 있다. 카메라 중심의 기존 로봇 센서와 달리 써머 로보틱스는 마이크로초 단위로 빛 반응을 감지하는 레이저 이벤트 센서를 활용한다. 전통적인 로봇 비전 센서 대비 속도는 4배 빠르고 0.1㎜ 수준의 초정밀 측정이 가능하며 전력·데이터 효율을 높였다.

써머 로보틱스가 개발한 'Kortx'는 동적이고 정형화되지 않은 환경에서도 로봇을 제어할 수 있는 솔루션이다. 제조, 물류, 자동차, 반도체 등의 현장에서 다이나믹 조립, 품질 검사, 부품 핸들링 등의 작업을 자동화하는 데 성공했다.

써머 로보틱스 공동 창업진은 인공지능(AI), 머신 비전, 로보틱스 분야에서 20여년간 기술 연구와 제품 리더십 경험을 축적하고 있다. 스카일러 컬렌 써머 로보틱스 대표는 "한국은 글로벌에서 첨단 제조 및 혁신을 선도하는 국가이자 큰 기회 시장"이라며 "한층 더 빠르고 스마트한 로보틱스를 구현하고 나아가 차세대 지능형 자동화를 이끌 수 있도록 우리의 머신비전 기술을 적극 제공할 것"이라고 말했다.

박용정 네이버 D2SF 북미 투자 총괄은 "써머 로보틱스는 3D비전 센서 분야에서 경쟁사 대비 압도적인 기술 경쟁력을 토대로 로봇 제조 현장의 고속 공정 작업을 혁신하고 있는 팀"이라며 "이들은 로봇이 현실의 물리 세계를 이해하는 새로운 방식을 구현했고, 글로벌 시장에서 빠르게 입지를 다질 것이라 기대한다"라고 밝혔다.

한편, 네이버 D2SF는 ▲로봇 소프트웨어 기업 최초로 코스닥에 상장한 클로봇 ▲로봇 안정성을 AI로 예측 및 검증하는 세이프틱스 등 로보틱스 분야에서 꾸준한 투자를 이어왔다.





최근 피지컬AI 분야에서 신규 투자할 스타트업 공개 모집에도 돌입했다. 하드웨어부터 인텔리전스, 애플리케이션까지 피지컬 AI 전 밸류체인에 걸쳐 투자를 검토할 예정이며, 다음 달 23일까지 네이버 D2SF 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.





