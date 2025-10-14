본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트]

이종길기자

입력2025.10.14 08:00

시계아이콘02분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니'
나애리 중심 재해석으로 현대 청춘 조명

희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷
AD

1980년대 TV 애니메이션 '달려라 하니'는 당시 한국 사회의 가치관과 청춘의 상징을 담았다. 주인공 하니는 어리지만 순수함과 근성으로 주변 사람들에게 선한 영향을 미친다. 어린 시청자들에게 '노력하면 보상받는다'는 희망을 전했다. 애니메이션 업계에 미친 영향도 컸다. 일본 기업에 기대던 시절, 국내 제작으로 자체 서사를 구축한 드문 사례였다. TV 애니메이션이 아동 교육의 도구로 여겨지던 당시에 일종의 국가 프로젝트처럼 바람직한 소녀상을 제시했다. 여성 스포츠 선수의 사회적 위상이 낮았던 시절, '운동하는 소녀'를 긍정적으로 그린 것부터 파격이었다.


단거리 경주 장면을 떠올려보자. 확대되는 표정과 땀방울, 거친 호흡 소리. 트랙 위를 달리는 발이 클로즈업되고, 결승선이 가까워지는 순간 화면은 슬로우모션으로 전환된다. 이러한 연출은 하니의 심리적 긴장과 성취 과정을 극적으로 표현했다. 선함과 노력, 근성이 어떻게 현실 속 희망과 연결되는지 보여주는 장치였다.


희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

에스런과 한국형 안티 히어로

지난 7일 개봉한 극장판 '나쁜계집애: 달려라 하니'는 원작의 연속성을 유지하면서도 현대 청춘의 맥락을 반영한다. 배경은 2020년대 서울이며, 골목과 건물 사이를 가르는 파쿠르 기반 길거리 경주 '에스런'을 도입해 시각적 다이내믹을 강화한다. 에스런은 단순한 시각적 업그레이드가 아니다. 골목과 건물, 계단과 옥상을 넘나드는 방식이 현대 경쟁의 복합성과 예측 불가능성을 가리킨다. 길이 정해져 있지 않다. 각자 자기만의 경로를 찾아야 한다.


또 다른 주목할 점은 나애리의 서사 중심화다. 원작에서는 승리 중심의 능력주의를 보여주는 캐릭터였다. 하니와 대조를 이루며 '착함만으로는 충분하지 않다'는 메시지를 은연중에 전했다. 이번에는 단순 경쟁자가 아니라, 성장과 자기 발견의 주체로 재해석된다. 그동안은 승리를 위해 달렸지만 '왜 달리는가'라는 질문에 답하지 못했다. 그녀는 새로운 경쟁자 주나비를 이기기 위해 하니와 협력하면서 경쟁과 자기 발견의 의미를 찾아간다. 기존 사회적 잣대에 얽매이지 않고 자기 방식대로 살아가는 현대 청춘을 닮아있다.


희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

이런 변화는 최근 글로벌 콘텐츠 트렌드에서 빌런을 단순 악역이 아닌 '또 다른 주인공'으로 재해석하는 경향과 맞닿아 있다. '조커'(2019)는 사회가 만들어낸 괴물을, '말레피센트'(2014)는 오해받은 마녀를, 뮤지컬 '위키드'는 선과 악의 상대성을 보여줬다. 나애리도 이 흐름 속에 있다. 경쟁 사회에서 살아남기 위해 '나쁜' 선택을 할 수밖에 없었다. 선천적 악이 아니라 구조적 압박이 만들어낸 '생존형 빌런'이었던 셈이다.


홀로 밤거리를 달리는 장면이 이를 잘 보여준다. 네온사인이 번쩍이는 거리에서 표정은 굳어 있고, 발소리만이 공허하게 울린다. 1등을 위해, 인정받기 위해, 지지 않기 위해 애썼지만, 정작 즐거움은 온데간데없다. 지금껏 '무엇을 위해' 달려왔는지 모르고 있다. '노오력' 담론에 지친 세대를 대변하는 대목이다. 열심히 해도 보상받지 못하고, '왜 달리는가'조차 질문할 여유 없이 내몰린 20·30세대의 초상이다. 그녀는 기존 규칙을 거부해 '나쁜 계집애'로 불린다. '조용한 퇴사', '파이어족', '이생망(이번 생은 망했다)' 같은 현상에 직면한 MZ세대의 '탈주' 욕망이 형상화돼 있다. 열심히 살아왔으나 방향을 잃은 사람들, 노력과 승리가 반드시 보장되지 않는 현실 속 청춘에게 위로를 건넨다.


희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

승자독식 사회에 던지는 질문

원작에서 '달리기'는 성취와 근성의 은유였다. 이번 영화에서는 자기 발견과 즐거움을 위한 도구로 확장된다. 하니와 나애리가 각자 다른 동기를 가지고 달리는데, 서로의 존재를 통해 달리기의 의미를 새롭게 발견한다. 이때 현대적 배경과 파쿠르 장면, 다양한 액션은 시각적 요소로만 기능하지 않는다. 캐릭터의 자유와 도전, 청춘의 불안과 긴장을 상징한다. 특히 건물 옥상에서 다음 건물로 뛰어내리는 순간의 공중 부양, 그 찰나의 무중력 상태는 현실의 중력(경쟁 압박)에서 잠시 벗어나는 해방감을 가리킨다.


새로운 틀에서 경쟁의 질적 차이는 달라질 수밖에 없다. 1980년대에 강조된 '노력하면 된다'는 고도성장기 낙관주의의 메시지였다. 실제로 그 시대엔 노력이 계층 상승으로 이어지는 경우가 많았다. 이번 영화는 '노력해도 안 될 수 있다'는 신자유주의 시대의 각성을 담고 있다. 1등만 기억하는 한국 사회의 문화를 비판적으로 조명한다.


희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

허정수 감독은 경쟁을 미화하거나 악마화하지 않는다. 하니는 승리를 목표로 달리지만, 패하더라도 달리기를 계속하며 성장한다. 나애리는 처음에 결과만을 추구했지만, 하니와 교류하면서 달리기의 즐거움을 깨닫는다. '우승'으로 마침표를 찍기 바쁜 스포츠 영화의 전형적 공식에서 탈피해 있다. 승리의 환호보다 '왜 달리는가'를 우선시한다. 결과에서 과정, 외적 보상에서 내적 동기로의 전환이다. 시대가 요구하는 가치관의 근본적 전환을 반영한다.


여성 운동선수가 근성과 아름다움을 동시에 요구받던 시대에서 자기 몸으로 자유롭게 달리는 시대로의 변화도 주목할 만하다. 1980년대 하니는 '귀엽고 착한 소녀'로 포장됐다. 2020년대 하니와 나애리는 더 이상 '누군가를 위해' 달리지 않는다. 자신을 위해, 자기만의 방식으로 달린다. 땀 흘리고, 넘어지고, 다시 일어서는 모습 그 자체가 아름답다.


질문하는 용기, 그것이 희망

원작을 사랑했던 세대가 만든 속편이 '과거가 더 좋았다'는 향수가 아니라 '과거를 어떻게 현재화할 것인가'를 고민했다는 점에서, 이 영화는 성공적인 IP 확장의 모범이 될 수 있다. 원작의 DNA인 순수함, 근성, 경쟁을 유지하되, 자기 발견, 탈주, 질문이라는 새로운 시대정신을 입혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD
희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트] 애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

2025년 한국 사회는 여전히 '달리기'를 강요한다. 입시, 취업, 승진, 결혼, 출산. 멈추는 순간 뒤처지는 것 같은 불안이 젊은이들을 몰아세운다. 하지만 40년 전과 달리 이제는 '왜 달려야 하는가'를 질문할 수 있다. 이 물음 자체가 희망이다. 이 영화는 질문을 남긴다. 당신은 지금 무엇을 위해 달리고 있는가? 하니처럼 즐거움을 위해서인가, 나애리처럼 이기기 위해서인가, 아니면 그저 멈추면 죽을 것 같아서인가? 이 물음에 답하는 과정 자체가, 바로 자기 발견의 시작이다. 그리고 그것이 40년 전 하니가 우리에게 돌아온 진짜 이유일 것이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계에

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기