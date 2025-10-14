희망에서 생존으로…40년 만에 돌아온 하니와 나애리[슬레이트]

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니'

나애리 중심 재해석으로 현대 청춘 조명

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

AD

1980년대 TV 애니메이션 '달려라 하니'는 당시 한국 사회의 가치관과 청춘의 상징을 담았다. 주인공 하니는 어리지만 순수함과 근성으로 주변 사람들에게 선한 영향을 미친다. 어린 시청자들에게 '노력하면 보상받는다'는 희망을 전했다. 애니메이션 업계에 미친 영향도 컸다. 일본 기업에 기대던 시절, 국내 제작으로 자체 서사를 구축한 드문 사례였다. TV 애니메이션이 아동 교육의 도구로 여겨지던 당시에 일종의 국가 프로젝트처럼 바람직한 소녀상을 제시했다. 여성 스포츠 선수의 사회적 위상이 낮았던 시절, '운동하는 소녀'를 긍정적으로 그린 것부터 파격이었다.

단거리 경주 장면을 떠올려보자. 확대되는 표정과 땀방울, 거친 호흡 소리. 트랙 위를 달리는 발이 클로즈업되고, 결승선이 가까워지는 순간 화면은 슬로우모션으로 전환된다. 이러한 연출은 하니의 심리적 긴장과 성취 과정을 극적으로 표현했다. 선함과 노력, 근성이 어떻게 현실 속 희망과 연결되는지 보여주는 장치였다.

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

에스런과 한국형 안티 히어로

지난 7일 개봉한 극장판 '나쁜계집애: 달려라 하니'는 원작의 연속성을 유지하면서도 현대 청춘의 맥락을 반영한다. 배경은 2020년대 서울이며, 골목과 건물 사이를 가르는 파쿠르 기반 길거리 경주 '에스런'을 도입해 시각적 다이내믹을 강화한다. 에스런은 단순한 시각적 업그레이드가 아니다. 골목과 건물, 계단과 옥상을 넘나드는 방식이 현대 경쟁의 복합성과 예측 불가능성을 가리킨다. 길이 정해져 있지 않다. 각자 자기만의 경로를 찾아야 한다.

또 다른 주목할 점은 나애리의 서사 중심화다. 원작에서는 승리 중심의 능력주의를 보여주는 캐릭터였다. 하니와 대조를 이루며 '착함만으로는 충분하지 않다'는 메시지를 은연중에 전했다. 이번에는 단순 경쟁자가 아니라, 성장과 자기 발견의 주체로 재해석된다. 그동안은 승리를 위해 달렸지만 '왜 달리는가'라는 질문에 답하지 못했다. 그녀는 새로운 경쟁자 주나비를 이기기 위해 하니와 협력하면서 경쟁과 자기 발견의 의미를 찾아간다. 기존 사회적 잣대에 얽매이지 않고 자기 방식대로 살아가는 현대 청춘을 닮아있다.

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

이런 변화는 최근 글로벌 콘텐츠 트렌드에서 빌런을 단순 악역이 아닌 '또 다른 주인공'으로 재해석하는 경향과 맞닿아 있다. '조커'(2019)는 사회가 만들어낸 괴물을, '말레피센트'(2014)는 오해받은 마녀를, 뮤지컬 '위키드'는 선과 악의 상대성을 보여줬다. 나애리도 이 흐름 속에 있다. 경쟁 사회에서 살아남기 위해 '나쁜' 선택을 할 수밖에 없었다. 선천적 악이 아니라 구조적 압박이 만들어낸 '생존형 빌런'이었던 셈이다.

홀로 밤거리를 달리는 장면이 이를 잘 보여준다. 네온사인이 번쩍이는 거리에서 표정은 굳어 있고, 발소리만이 공허하게 울린다. 1등을 위해, 인정받기 위해, 지지 않기 위해 애썼지만, 정작 즐거움은 온데간데없다. 지금껏 '무엇을 위해' 달려왔는지 모르고 있다. '노오력' 담론에 지친 세대를 대변하는 대목이다. 열심히 해도 보상받지 못하고, '왜 달리는가'조차 질문할 여유 없이 내몰린 20·30세대의 초상이다. 그녀는 기존 규칙을 거부해 '나쁜 계집애'로 불린다. '조용한 퇴사', '파이어족', '이생망(이번 생은 망했다)' 같은 현상에 직면한 MZ세대의 '탈주' 욕망이 형상화돼 있다. 열심히 살아왔으나 방향을 잃은 사람들, 노력과 승리가 반드시 보장되지 않는 현실 속 청춘에게 위로를 건넨다.

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

승자독식 사회에 던지는 질문

원작에서 '달리기'는 성취와 근성의 은유였다. 이번 영화에서는 자기 발견과 즐거움을 위한 도구로 확장된다. 하니와 나애리가 각자 다른 동기를 가지고 달리는데, 서로의 존재를 통해 달리기의 의미를 새롭게 발견한다. 이때 현대적 배경과 파쿠르 장면, 다양한 액션은 시각적 요소로만 기능하지 않는다. 캐릭터의 자유와 도전, 청춘의 불안과 긴장을 상징한다. 특히 건물 옥상에서 다음 건물로 뛰어내리는 순간의 공중 부양, 그 찰나의 무중력 상태는 현실의 중력(경쟁 압박)에서 잠시 벗어나는 해방감을 가리킨다.

새로운 틀에서 경쟁의 질적 차이는 달라질 수밖에 없다. 1980년대에 강조된 '노력하면 된다'는 고도성장기 낙관주의의 메시지였다. 실제로 그 시대엔 노력이 계층 상승으로 이어지는 경우가 많았다. 이번 영화는 '노력해도 안 될 수 있다'는 신자유주의 시대의 각성을 담고 있다. 1등만 기억하는 한국 사회의 문화를 비판적으로 조명한다.

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

허정수 감독은 경쟁을 미화하거나 악마화하지 않는다. 하니는 승리를 목표로 달리지만, 패하더라도 달리기를 계속하며 성장한다. 나애리는 처음에 결과만을 추구했지만, 하니와 교류하면서 달리기의 즐거움을 깨닫는다. '우승'으로 마침표를 찍기 바쁜 스포츠 영화의 전형적 공식에서 탈피해 있다. 승리의 환호보다 '왜 달리는가'를 우선시한다. 결과에서 과정, 외적 보상에서 내적 동기로의 전환이다. 시대가 요구하는 가치관의 근본적 전환을 반영한다.

여성 운동선수가 근성과 아름다움을 동시에 요구받던 시대에서 자기 몸으로 자유롭게 달리는 시대로의 변화도 주목할 만하다. 1980년대 하니는 '귀엽고 착한 소녀'로 포장됐다. 2020년대 하니와 나애리는 더 이상 '누군가를 위해' 달리지 않는다. 자신을 위해, 자기만의 방식으로 달린다. 땀 흘리고, 넘어지고, 다시 일어서는 모습 그 자체가 아름답다.

질문하는 용기, 그것이 희망

원작을 사랑했던 세대가 만든 속편이 '과거가 더 좋았다'는 향수가 아니라 '과거를 어떻게 현재화할 것인가'를 고민했다는 점에서, 이 영화는 성공적인 IP 확장의 모범이 될 수 있다. 원작의 DNA인 순수함, 근성, 경쟁을 유지하되, 자기 발견, 탈주, 질문이라는 새로운 시대정신을 입혔다.





AD

애니메이션 영화 '나쁜계집애: 달려라 하니' 스틸 컷

2025년 한국 사회는 여전히 '달리기'를 강요한다. 입시, 취업, 승진, 결혼, 출산. 멈추는 순간 뒤처지는 것 같은 불안이 젊은이들을 몰아세운다. 하지만 40년 전과 달리 이제는 '왜 달려야 하는가'를 질문할 수 있다. 이 물음 자체가 희망이다. 이 영화는 질문을 남긴다. 당신은 지금 무엇을 위해 달리고 있는가? 하니처럼 즐거움을 위해서인가, 나애리처럼 이기기 위해서인가, 아니면 그저 멈추면 죽을 것 같아서인가? 이 물음에 답하는 과정 자체가, 바로 자기 발견의 시작이다. 그리고 그것이 40년 전 하니가 우리에게 돌아온 진짜 이유일 것이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>