롯데하이마트, '로봇청소기 페스타' 진행…"연중 최대 혜택"

롯데하이마트가 가을 이사철을 맞아 오는 10월 말까지 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 '로봇청소기 페스타'를 진행한다고 13일밝혔다.
이번 행사를 맞아 로봇청소기 행사상품 구매 시 5년 A/S 연장보증서비스를 무료로 제공하고, 로봇청소기와 건타입 청소기 행사상품을 동시에 구매하면 최대 10만원 할인 혜택을 제공하는 등 연중 최대 혜택을 선보인다.
로봇청소기 대표 행사상품은 로보락 'S9 MaxV Ultra', 드리미 'X50s Pro Ultra', 쿠쿠전자 '파워클론 AI', 삼성전자 '제트봇 AI 스팀', LG전자 '로보킹 AI 올인원' 등이 있다. 구매 시 5년 A/S 연장보증서비스를 제공한다. 로봇청소기는 평균 A/S 보증기간이 1~2년으로, 사용 빈도가 높은 가전인만큼 행사기간에 구매하면 A/S에 대한 걱정을 줄일 수 있다.
롯데하이마트는 로봇청소기와 건타입 청소기를 같이 구매하는 고객들이 많은 점을 고려해 동시구매 할인 혜택을 마련했다. 로보락 'S9 MaxV Ultra' 로봇청소기와 'H60 Hub Ultra' 무선청소기, 쿠쿠전자 '파워클론 AI' 로봇청소기와 '파워클론 Slim' 무선청소기 등 행사상품을 동시에 구매하면 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다.
로봇청소기를 더 깔끔하게 보관할 수 있는 '로봇청소기 수납장' 할인 혜택도 마련했다. 로보락 'S9 MaxV Ultra', 드리미 'X50s Pro Ultra' 등 행사상품과 로봇청소기 수납장을 동시에 구매하면, 수납장을 최대 20% 할인해 제공한다. 로봇청소기 수납장은 외부 노출 없는 빌트인 시공으로 인테리어 효과를 높일 수 있으며, 원상복구가 가능해 세입자인 고객도 부담없이 시공할 수 있다.
롯데하이마트는 가전 판매뿐만 아니라 고객이 가전 구매 후 필요로하는 가전 케어 서비스를 통해 '고객 평생 Care, 가전 Life 판매상담 전문업'으로 도약하고 있는만큼, 로봇청소기 판매 뿐만 아니라 A/S도편리하게 제공하고 있다. 고객은 집에서 가장 가까운 롯데하이마트 매장에 방문해 로봇청소기 A/S를 간편하게 접수하고, 롯데하이마트 소속의 A/S 전문가를 통해 문제를 해결할 수 있다. 현재 롯데하이마트는 로보락, 모바의 로봇청소기에 대한 A/S를 제공하고 있으며, 드리미의 로봇청소기는 A/S 접수 대행 서비스를 제공하고 있다. 향후 롯데하이마트는 더 다양한 브랜드로 A/S 영역을 넓혀나갈 예정이다.
유승도 롯데하이마트 생활홈가전팀장은 "로봇청소기 구매 시 고객이 필요로 하고, 고민하는 부분들을 반영해 5년 A/S 연장보증서비스, 수납장 동시구매 할인 등 다양한 혜택을 마련했다"며 "다양한 브랜드의 로봇청소기 행사상품들을 꼼꼼히 비교하고, 연중 최대 혜택까지 받으시기 바란다"고 말했다.
