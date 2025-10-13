[2025국감]조현 외교 "대미투자 협상, 美측 '새 대안' 검토 단계"

조현 외교부 장관은 미국과의 3500억달러 규모 투자 협상과 관련해 미측이 새로운 대안을 제시한 상태라고 13일 밝혔다.
조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 관련 질문에 "(3500억 달러를) 전부 직접 투자로 할 경우 당장 우리의 외환 문제도 발생하고 경제에 심각한 영향이 있을 수 있다"며 "미국 측에 문제점을 다 설명했고, 미국 측에서 지금 새로운 대안을 들고나와 검토하고 있는 단계"라고 말했다. 다만 구체 내용에 대해서는 말을 아꼈다.
조 장관은 "당초 미국이 3500억 달러를 이야기할 때는 직접투자뿐 아니라 대출, 대출 보증까지 포함된 패키지였는데 그 후 이것이 전액 직접투자로 바뀌었다"면서 "우리는 3500억 달러 직접투자는 할 수 없다는 입장을 고수하고 있다"고 부연했다.
그러면서 "APEC(아시아태평양경제협력체) 계기에 한미 정상회담이 열리는데 그때까지 계속해서 이 문제를 잘 풀어나갈 수 있도록 최선을 다해 협상해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
