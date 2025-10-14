"美관세도 버거운데 전기차 전환까지?"…중소 부품업계 비상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부, 2035년 온실가스 감축 목표 곧 마련

10년 내 무공해차 최대 980만대 보급할 수도

내연기관 중심 중소 부품업계 "현실 감안해야"

정부가 온실가스 감축 목표 상향을 추진하면서 자동차 부품업계에 비상이 걸렸다. 향후 10년 안에 전기차·수소차 등 무공해차를 900만대 이상 보급해야 하는데 국내 업체 상당수가 여전히 내연기관에 머물러 있어서다. 여기에 미국의 관세 확대, 중국의 희토류 수출 제한 등 대외 불확실성까지 겹치며 업계 부담이 커지고 있다.

14일 자동차업계에 따르면 국내 자동차 부품기업 중 45.2%가 내연기관 관련 부품을 생산하고 있다. 그러나 미래차 전환을 준비하고 있는 기업은 전체 20%에 못 미치는 것으로 조사됐다. 전체 부품기업의 95% 이상이 중소·중견기업으로 전환에 필요한 설비와 인프라를 갖추기 어렵다는 현실적 한계 때문이다.

한국자동차산업협동조합은 13일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 '2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 설정 관련 부품업계 기자회견'을 진행했다. 이성민 기자

이런 상황에서 정부는 오는 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 최대 65% 줄이는 '국가 온실가스 감축목표(NDC)'를 검토 중이다. 이를 달성하려면 자동차 누적 등록대수 2800만 대 중 35%인 약 980만대를 무공해차로 채워야 한다. 현재 무공해차 비중은 3.3%에 불과해 불과 10년 남짓한 기간에 10배 이상 확대해야 하는 셈이다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 관련 토론회에서 "사실상 내연차 생산을 중단하는 결정도 해야 한다"고 발언하기도 했다.

과도한 목표 설정에 부품업계는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 미국 관세, 중국 희토류 리스크 등 외부 변수 속에 사업 전환 압박까지 더해졌기 때문이다. 한국자동차산업협동조합은 전날 기자회견을 열고 "급격한 전환이 추진될 경우 대규모 구조조정과 고용 불안이 가중될 수 있다"며 "산업 현실을 반영해 20% 수준으로 하향 조정해야 한다"고 촉구했다.

업계는 특히 이대로는 중국 굴기에 밀릴 수 있다는 점을 우려했다. 미국 오토모티브뉴스에 따르면 중국 자동차 부품기업의 글로벌 점유율은 2020년 4.2%에서 지난해 10.4%까지 급등했다. 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장은 "중국은 내연차 단계를 건너뛰고 전기차 산업부터 집중적으로 육성하고 있어 경쟁력이 높다"며 "지금 전기차 시장에서 중국과 경쟁을 이겨낼 수 있을지는 미지수"라고 말했다.

이택성 한국자동차산업협동조합 이사장이 13일 서울 서초구 한국자동차산업협동조합에서 열린 '2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 설정 관련 부품업계 기자회견'에서 발언하고 있다. 이성민 기자

그는 이어 "부품업계가 감당하기 어려운 목표를 견지할 경우 부품산업 공급 체계의 심각한 영향과 대규모 고용 위기가 현실화할 수 있다"며 "국내에서 생산된 전기차 중심의 보급과 다양한 기술 대안을 인정하는 정책으로 현실적이고 지속 가능한 전환 전략을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

정부가 온실가스 감축 목표를 추진하더라도 산업 전환 속도와 현장 간의 '완충장치'를 마련해야 한다는 목소리도 나온다. 당장 전기차·수소차 중심의 획일적 전환을 지양하고 하이브리드차, 탄소중립연료 등 다양한 기술 대안을 우선 활용해야 한다는 것이다. 하이브리드차의 경우 전기차와 내연기관차 부품을 함께 사용해 충격이 작다. 이 밖에도 ▲정책금융·연구개발(R&D) 지원 확대 ▲전환 특화 프로그램 운영 등 정부 지원이 수반돼야 한다는 것이 업계 요구다.





기후부는 이날 '2035년 NDC 대국민 공개 논의 종합 토론회'를 열고 최종안을 마련한다. 최종안은 다음달 10~21일 브라질 벨렝에서 개최되는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에 제출된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

