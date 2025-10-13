팔레스타인 자치정부 수반, '가자 정상회의' 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스라엘·하마스 불참…이란은 초청받았으나 거절

도널드 트럼프 미국 대통령과 압델 파타 엘시시 이집트 대통령이 공동 주재하는 가자지구 휴전 관련 정상회의에 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반도 참석할 예정이라고 영국 BBC 방송이 12일(현지시간) 보도했다.

마무드 아바스 팔레스타인 자치정부(PA) 수반. AP연합뉴스

BBC에 따르면 아바스 수반 측은 13일(현지시간) 이집트 휴양 도시 샤름엘셰이크에서 열리는 가자 평화를 위한 정상회의에 참석할 것이라고 밝혔다. PA는 이스라엘과 전쟁을 치른 무장 정파 하마스의 팔레스타인 내 경쟁 세력으로 현재 이스라엘이 점령 중인 요르단강 서안 일부를 통제하고 있다.

PA의 가자 평화 정상회의 참석 결정은 휴전안 이행 과정에서 자신들의 역할 확대를 기대하고 있기 때문으로 보인다. 지난달 29일 트럼프 대통령이 내놓은 가자 전쟁 종식 평화 구상안에는 "가자 재건이 진행되고 PA 개혁 프로그램이 충실히 시행되면 팔레스타인 자결권과 국가 수립을 향한 길이 마련될 수 있을 것"이라는 내용이 있다. 이와 관련해 BBC 방송은 "이스라엘 측이 반대하고 있지만, 트럼프 대통령이 내놓은 가자 평화 구상은 PA가 역할을 할 가능성을 열어놨다"고 분석했다.

한편 이란은 가자 평화 정상회의 참석을 요청받았으나 이를 거절했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했다. 소식통에 따르면 이란은 정상회의에 참석해 달라는 공식 초대장을 받았지만, 대표단을 이집트에 보내지 않을 예정이다.





휴전 협정 당사자인 이스라엘과 하마스 측도 이번 행사에 참석하지 않는다. 회의에는 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 페드로 산체스 스페인 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등 20여개국 지도자들과 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 참석해 휴전 협정 내용에 대한 지지를 표명할 계획이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

